Трамп заявил о возможности завершить конфликт на Украине за недели
Конфликт России и Украины можно завершить в течение нескольких недель, если действовать с умом, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
«Война может скоро закончиться», — сказал Трамп. «Я думаю, что мы можем завершить ее в течение нескольких недель, если будем действовать с умом», — ответил он на просьбу конкретизировать сроки урегулирования.
Трамп также напомнил, что предупреждал об угрозе эскалации конфликта и начале Третьей мировой войны. «А этого мы тоже не хотим», — сказал президент США.
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