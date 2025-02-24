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Военная операция на Украине ,  
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Трамп заявил о возможности завершить конфликт на Украине за недели

Трамп: конфликт на Украине можно завершить в течение нескольких недель
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Военная операция на Украине

Конфликт России и Украины можно завершить в течение нескольких недель, если действовать с умом, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме после встречи с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

«Война может скоро закончиться», — сказал Трамп. «Я думаю, что мы можем завершить ее в течение нескольких недель, если будем действовать с умом», — ответил он на просьбу конкретизировать сроки урегулирования.

Трамп также напомнил, что предупреждал об угрозе эскалации конфликта и начале Третьей мировой войны. «А этого мы тоже не хотим», — сказал президент США.

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Эмманюэль Макрон

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21 декабря 1977 года
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