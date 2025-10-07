Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем на Ближнем Востоке. Он признался, что рассчитывал на быстрое решение, но столкнулся с непростым процессом, несмотря на хорошие отношения с Путиным

Марк Карни и Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Урегулирование конфликта на Украине может оказаться более сложным, чем разрешение кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Вашингтоне.

Трамп отметил, что изначально считал задачу по урегулированию украинского конфликта более простой, однако оказался удивлен сложностью процесса. «Я думал, что это будет легко уладить, <...> но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что он хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но сейчас республиканец в нем разочарован.

Хозяин Белого дома не раз заявлял, что завершил «семь войн». На Нобелевскую премию мира его выдвигали Украина, Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан.

Путин и Трамп встретились первый раз за второй срок республиканца в августе в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, но достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось.

В последнее время республиканец неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 октября сообщил, что дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, хотя до серьезных решений дело до сих пор не дошло.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что Трамп сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров».

Ранее в конце сентября Трамп назвал украинский конфликт худшим со времен Второй мировой войны и выразил надежду, что его удастся завершить. До этого он выразил сомнения в скором урегулировании конфликта.

«Очень тяжелые бои. Кажется, что это не закончится еще долго», — сказал тогда Трамп и отметил, что у России «очень большая армия».