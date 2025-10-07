 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине

Трамп: урегулировать конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем на Ближнем Востоке. Он признался, что рассчитывал на быстрое решение, но столкнулся с непростым процессом, несмотря на хорошие отношения с Путиным
Марк Карни и Дональд Трамп
Марк Карни и Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Урегулирование конфликта на Украине может оказаться более сложным, чем разрешение кризиса на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Канады Марком Карни в Вашингтоне.

Трамп отметил, что изначально считал задачу по урегулированию украинского конфликта более простой, однако оказался удивлен сложностью процесса. «Я думал, что это будет легко уладить, <...> но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке», — сказал американский президент.

Трамп добавил, что он хорошо ладит с российским лидером Владимиром Путиным, но сейчас республиканец в нем разочарован.

Хозяин Белого дома не раз заявлял, что завершил «семь войн». На Нобелевскую премию мира его выдвигали Украина, Израиль, Пакистан, Камбоджа, Габон, Руанда, Армения и Азербайджан.

Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»
Политика
Дональд Трамп

Путин и Трамп встретились первый раз за второй срок республиканца в августе в Анкоридже на Аляске. Главной темой переговоров стало урегулирование конфликта на Украине, но достигнуть сделки по Украине сторонам так и не удалось.

В последнее время республиканец неоднократно говорил о разочаровании в Путине из-за того, что не удается урегулировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 7 октября сообщил, что дипломатические контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, хотя до серьезных решений дело до сих пор не дошло.

По его словам, в Кремле рассчитывают, что Трамп сохраняет «политическую волю к выводу украинского урегулирования в русло мирных политических переговоров».

Ранее в конце сентября Трамп назвал украинский конфликт худшим со времен Второй мировой войны и выразил надежду, что его удастся завершить. До этого он выразил сомнения в скором урегулировании конфликта. 

«Очень тяжелые бои. Кажется, что это не закончится еще долго», — сказал тогда Трамп и отметил, что у России «очень большая армия».

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Украина США Ближний Восток
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина
Политика
Медведев заявил, что Трамп идет к Нобелевской премии «тропой Байдена»
Политика
Лавров предрек новые конфликты из-за слов Трампа о базе в Афганистане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Трамп назвал шатдаун в США результатом «камикадзе-атаки» демократов Политика, 20:54
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Премьер Дании фразой про монстра объяснила идею запретить детям соцсети Технологии и медиа, 20:34
Суд арестовал фигуранта дела о гибели людей от суррогатного алкоголя Общество, 20:30
Теннисист из Монако впервые в истории вышел в 1/4 финала «Мастерс» Спорт, 20:17
Что посоветовал инвесторам миллиардер Рэй Далио Инвестиции, 20:16
Владельцев оператора сотовой связи «Ланта» признали экстремистами Общество, 20:13
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России Политика, 20:07
Хоккеист получил штраф в матче КХЛ за игру двумя клюшками Спорт, 20:05
Трамп оценил, насколько сложно урегулировать конфликт на Украине Политика, 20:03
Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии Политика, 19:58
В России появится институт для социальных архитекторов Политика, 19:55
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Goldman Sachs дал прогноз роста цен на золото на фоне рекордов Финансы, 19:49