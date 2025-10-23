 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Финляндия возьмет €100 млн в долг ради помощи Киеву

Премьер Орпо: Финляндия возьмет €100 млн в долг, чтобы оказать помощь Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Правительство Финляндии приняло решение выделить €100 млн на поддержку Украины путем закупки оружия у США, пишет издание Helsingin Sanomat. Премьер-министр страны Петтери Орпо уточнил, что средства будут выделены не из бюджета, а государство возьмет на эти цели долг «извне»,

«Выбор будет сделан, даже если это настолько увеличит долг. Ситуация на Украине критическая. Да, мы должны участвовать. Мы не можем оставаться в стороне», — сказал он.

Речь идет об участии Финляндии в программе помощи Киеву Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предполагающую закупку американского вооружения за счет стран Европы. В ней согласились участвовать Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к проекту.

Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России
Политика

В начале октября президент Финляндии Александр Стубб подчеркивал стратегическую важность скорейшего вступления Украины в Евросоюз и поддержал идею использования замороженных российских активов для кредитования Киева.

Весной Минобороны Финляндии сообщило, что поставит Украине боеприпасы на сумму €90 млн за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение Хельсинки заключил с Еврокомиссией. Всего с февраля 2022 года финские власти выделили Киеву более €2,2 млрд военной помощи. Финляндия также оказывает помощь Украине, проводя обучение солдат ВСУ.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Как считает президент Владимир Путин, без западной помощи Киеву конфликт завершился бы за месяц-два.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Финляндия Украина Долги помощь
Материалы по теме
Президент Финляндии назвал условие, при котором с России снимут санкции
Политика
Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России
Политика
Президент Финляндии заявил об ужесточении позиции Трампа по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
«Рег.решения» и Дима Бескромный представили сервисы для цифровизации МСП Отрасли, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Названы средние цены на популярные машины с пробегом в России Авто, 16:16
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки Общество, 16:12
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после перерыва в восемь лет Общество, 16:11
Путин заявил о слиянии в российском сознании образов матери и Родины Политика, 16:10
Швеция допустила оплату поставок истребителей Киеву активами России Общество, 16:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Попустительство опасно: как управлять токсичным топ-перформером Образование, 16:02
Еще одна страна Европы присоединится к закупке оружия для Украины у США Политика, 16:00
Каковы факторы роста крипторынка. Главное из отчета a16z Крипто, 15:54
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных с начала года VPN-сервисов Технологии и медиа, 15:54
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей Политика, 15:54
Лула да Силва подтвердил планы переизбраться на новый президентский срок Политика, 15:52
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47