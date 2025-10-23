Финляндия возьмет €100 млн в долг ради помощи Киеву

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Правительство Финляндии приняло решение выделить €100 млн на поддержку Украины путем закупки оружия у США, пишет издание Helsingin Sanomat. Премьер-министр страны Петтери Орпо уточнил, что средства будут выделены не из бюджета, а государство возьмет на эти цели долг «извне»,

«Выбор будет сделан, даже если это настолько увеличит долг. Ситуация на Украине критическая. Да, мы должны участвовать. Мы не можем оставаться в стороне», — сказал он.

Речь идет об участии Финляндии в программе помощи Киеву Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), предполагающую закупку американского вооружения за счет стран Европы. В ней согласились участвовать Германия, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция и Канада. Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что еще семь стран намерены присоединиться к проекту.

В начале октября президент Финляндии Александр Стубб подчеркивал стратегическую важность скорейшего вступления Украины в Евросоюз и поддержал идею использования замороженных российских активов для кредитования Киева.

Весной Минобороны Финляндии сообщило, что поставит Украине боеприпасы на сумму €90 млн за счет средств, полученных от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение Хельсинки заключил с Еврокомиссией. Всего с февраля 2022 года финские власти выделили Киеву более €2,2 млрд военной помощи. Финляндия также оказывает помощь Украине, проводя обучение солдат ВСУ.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта. Как считает президент Владимир Путин, без западной помощи Киеву конфликт завершился бы за месяц-два.