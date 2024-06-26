Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории
Финские военные инструкторы обучили тысячи украинских служащих, большая часть тренировок проводилась в Великобритании и странах ЕС, но также была задействована и финская территория, сообщил министр обороны Антти Хаккянен, передает Helsingin Sanomat.
«Мы проводили небольшие тренировки в Финляндии. Фактически это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Это часть обычной подготовки для использования переданных боевых систем», — сказал министр.
Финские военнослужащие и прежде участвовали в программах обучения украинских солдат, но о тренировках на территории Финляндии прежде не сообщалось.
Остальные тренировки варьировались от базового обучения до специализированного, включая подготовку спецназа, медиков, командиров и противотанковую подготовку. Хаккянен не уточнил, как долго продолжались тренировки украинцев, но отметил, что обучение было более эффективным и быстрым по сравнению с подготовкой финских призывников.
Миссия Европейского союза по содействию Украине (EUMAM), в рамках которой проходят обучение украинские военные, завершила подготовку уже 52 тыс. служащих, что эквивалентно 15 бригадам. К лету организация хочет завершить обучение 60 тыс. военных, в миссии принимают участие 24 страны ЕС.
Великобритания ведет подготовку военных самостоятельно, к концу прошлого года британское правительство отчиталось о свыше 30 тыс. обученных солдатах. К концу 2024 года планируется завершить тренировки еще 10 тыс. солдат.
Российская сторона требует от западных стран не оказывать Украине любую военную помощь, Москва видит в этом признаки прямого участия в конфликте.
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