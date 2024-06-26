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Военная операция на Украине ,  
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Финляндия признала, что ведет подготовку солдат ВСУ на своей территории

Сюжет
Военная операция на Украине
Власти Финляндии впервые сообщили об обучении украинских служащих использованию переданной техники на своей территории. Основная подготовка проходила в других странах Европы
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Финские военные инструкторы обучили тысячи украинских служащих, большая часть тренировок проводилась в Великобритании и странах ЕС, но также была задействована и финская территория, сообщил министр обороны Антти Хаккянен, передает Helsingin Sanomat.

«Мы проводили небольшие тренировки в Финляндии. Фактически это была техническая подготовка, связанная с конкретным оборудованием. Это часть обычной подготовки для использования переданных боевых систем», — сказал министр.

Финские военнослужащие и прежде участвовали в программах обучения украинских солдат, но о тренировках на территории Финляндии прежде не сообщалось.

Остальные тренировки варьировались от базового обучения до специализированного, включая подготовку спецназа, медиков, командиров и противотанковую подготовку. Хаккянен не уточнил, как долго продолжались тренировки украинцев, но отметил, что обучение было более эффективным и быстрым по сравнению с подготовкой финских призывников.

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Фото:Val Gempis / U.S. Air Force / Getty Images

Миссия Европейского союза по содействию Украине (EUMAM), в рамках которой проходят обучение украинские военные, завершила подготовку уже 52 тыс. служащих, что эквивалентно 15 бригадам. К лету организация хочет завершить обучение 60 тыс. военных, в миссии принимают участие 24 страны ЕС.

Великобритания ведет подготовку военных самостоятельно, к концу прошлого года британское правительство отчиталось о свыше 30 тыс. обученных солдатах. К концу 2024 года планируется завершить тренировки еще 10 тыс. солдат.

Российская сторона требует от западных стран не оказывать Украине любую военную помощь, Москва видит в этом признаки прямого участия в конфликте.

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