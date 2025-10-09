 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп пообещал защитить Финляндию в случае нападения России

Трамп: США защитят Финляндию от России, но я не верю в угрозу нападения

США готовы защитить Финляндию в случае атаки России на страну, поскольку она является государством — членом НАТО, однако это нападение является маловероятным. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме.

«Да. Они [Финляндия] — член НАТО», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, защитят ли США Финляндию в случае атаки России. При этом Трамп добавил, что такое нападение считает маловероятным. «Но я думаю, этого не произойдет», — отметил республиканец.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Страна подала заявку на вступление чуть менее чем за год до этого — совместно со Швецией, у которой этот процесс затянулся почти на два года.

Путин назвал глупостью вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Президент России Владимир Путин после решения Хельсинки заявил, что отказ Финляндии от традиционной политики нейтралитета и вступление страны в НАТО являются ошибкой, так как никаких угроз безопасности Хельсинки не существует.

В октябре 2025 года Путин назвал вступление Финляндии в альянс «глупостью». «Что, Россия собиралась захватить Хельсинки, что ли? Или Стокгольм? <...> Теперь граница между Россией и НАТО стала больше. Ну и чего? У нас не было никаких вооруженных сил в этой части России, теперь будут, мы должны создавать отдельный военный округ», — отметил Путин на «Валдае».

В сентябре 2025 года заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что Финляндия сама полностью обрушила отношения с Россией. Ранее Медведев заявил, что Финляндия после вступления в НАТО стала нарушать договоры о дружбе и об основах отношений с Россией. В этом он увидел основания потребовать с Хельсинки репарации на 20 трлн руб.

