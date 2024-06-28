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Военная операция на Украине ,  
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Финляндия выделила Украине военную помощь на €159 млн

Финляндия направит Киеву 24-ю партию военной помощи на €159 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Финляндия направит Украине 24-ю партию военной помощи на €159 млн, сообщает портал Verkkouutiset со ссылкой на министра обороны Антти Хяккянена.

Информации о том, что войдет в эту партию помощи, не приводится. Всего с февраля 2022 года финские власти выделили Киеву €2,2 млрд военной помощи.

«Финляндия привержена поддержке Украины в ее борьбе против незаконного нападения России. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных наций в итоге на существование», — говорится в заявлении Хяккянена.

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Хельсинки также оказывают помощь Киеву, проводя обучение украинских военных. По словам главы Минобороны, финские военные инструкторы обучили тысячи украинских служащих, большая часть тренировок проводилась в Великобритании и странах ЕС, но также была задействована и финская территория.

Обучение касалось технической подготовки по использованию переданных боевых систем. Остальные тренировки варьировались от базового обучения до специализированного, включая подготовку спецназа, медиков, командиров и противотанковую подготовку.

Россия осуждает поставки Украине западной военной техники. В Москве подчеркивают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.

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