Политика⁠,
0

Президент Финляндии заявил об ужесточении позиции Трампа по Украине

Стубб заявил, что позиция Дональда Трампа по Украине стала заметно жестче: теперь Вашингтон демонстрирует решимость усилить санкции и давление на Россию. При этом команда Трампа подчеркивает «сбалансированный подход»
Александр&nbsp;Стубб
Александр Стубб (Фото: Roman Koksarov / AP / ТАСС)

В подходе президента США Дональда Трампа к урегулированию конфликта на Украине произошли заметные изменения, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico.

Стубб отметил, что теперь Трамп перешел от политики «пряника» к более жесткой линии. «Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — сказал он. Финский лидер добавил, что действия Вашингтона свидетельствуют о решимости США усилить давление на Россию, включая возможность усиления санкций, таможенных мер и даже расширенного применения вооружений США.

Стубб также подчеркнул стратегическую важность скорейшего вступления Украины в Евросоюз и поддержал идею использования замороженных российских активов для кредитования Киева. На фоне продолжающейся конфронтации он призвал союзников Украины набраться терпения и выразил осторожный оптимизм относительно текущей динамики конфликта.

В начале прошлого месяца стало известно, что Вашингтон собирается «очень пристально изучить»все возможные варианты действий в отношении России в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

Президент Финляндии на слова Лаврова заявил, что ЕС не воюет с Россией
Политика
Александр Стубб

Накануне, 30 сентября, спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что Трамп Трамп сохраняет «сбалансированный подход» к военному конфликту России и Украины. По словам Келлога, Трамп осознает, что «нельзя просто встать на одну или другую сторону, так это не работает».

За последние месяцы Трамп несколько раз заявлял, что разочарован действиями российского президента. Однако, по его словам, в конфликте России и Украины он «занимает сторону человечества», а не какой-либо из участниц.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва также выступает против поставок оружия Киеву западными странами.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

