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Военная операция на Украине ,  
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Путин отвел Украине два месяца в случае прекращения поставок оружия

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Если у Вооруженных сил Украины закончатся патроны и финансирование, то конфликт закончится через месяц-два, заявил президент России Владимир Путин.

«Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и, в широком смысле говоря, патроны. Все! Все закончится через месяц-полтора, два», — сказал он в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Говоря о поддержке Киева странами Запада, Путин подчеркнул, что «в этом смысле суверенитет Украины почти нулевой».

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Во время разговора с журналистом президент также отметил, что, несмотря на нелегитимность украинского главы Владимира Зеленского, Россия готова вести переговоры с «кем угодно», если у Украины есть такое желание.

Он напомнил, что срок полномочий украинского президента — пять лет и после истечения этого срока он не обладает легитимностью в отличие от Верховной рады — представительного органа власти.

Кроме того, Кремль неоднократно заявлял, что украинские власти сами запретили себе вести переговоры с Путиным.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их отменили, поскольку в стране с начала российской военной операции введено военное положение. Закон о его правовом режиме (ст. 19) прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления. В 2023 году на Украине отменили выборы в Раду, которые должны были состояться в октябре исходя из тех же соображений.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, которые ввел в действие решение СНБО о возможных переговорах. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорилось в документе.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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