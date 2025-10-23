Медведев оценил отмену Трампом встречи с Путиным в Будапеште

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште свидетельствует о том, что Соединенные Штаты остались противником России, а их президент стал на «тропу войны.

Так прокомментировал решения Белого дома зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Если у кого-то из многочисленных комментаторов еще сохранялись иллюзии — получите. США — наш противник, а их разговорчивый «миротворец» теперь полноценно встал на тропу войны с Россией», — написал Медведев.

По его словам, Трамп еще «не всегда активно воюет» на стороне Украины, но теперь у него не получится говорить, что это не его конфликт, а его предшествениика Джо Байдена.

«Принятые решения — это акт войны против России. И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой», — заключил зампред Совбеза.

Трамп в ночь на 23 октября объявил, что решил отменить встречу с президентом Путиным в Будапеште.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

