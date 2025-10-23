 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште

Сюжет
Переговоры России и США
Как объяснил Трамп, ему показалось, что «это неправильно». По его словам, лидеры «не доберутся до того места, куда должны были добраться», поэтому Трамп отменил встречу

Американский президент Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом он сказал во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

«Мы отменили встречу с президентом Путиным. Мне просто показалось, что это неправильно. Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал он.

Трамп раскрыл, когда станет известна судьба его встречи с Путиным
Политика
Дональд Трамп

О проведении встречи в Будапеште Трамп и Путин договорились во время телефонного разговора 16 октября. Однако точная дата названа не была. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

Спецпредставитель российского президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене встречи подчеркнул, что подготовка к ней продолжается.

Трамп накануне сказал, что окончательное решение относительно встречи президентов России и США пока не принято.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
