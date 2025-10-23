Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое»

Москва и Киев должны действовать разумно в вопросе решения российско-украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Надеюсь, он [президент России Владимир Путин] станет действовать разумно и, надеюсь, [украинский лидер Владимир] Зеленский тоже будет разумным. Для танго нужны двое», — отметил Трамп.

В ходе встречи с Рютте президент США также заявил, что отменил ранее запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

О проведении встречи в Будапеште главы России и США договорились во время телефонного разговора 16 октября, без уточнения даты. Позже, 21 октября, Financial Times и The Telegraph сообщили об отмене встречи.

Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене российско-американского саммита отметил, что подготовка к нему продолжается.

Трамп ранее говорил, что окончательное решение относительно встречи с Путиным еще не принято.