Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое»

Сюжет
Военная операция на Украине

Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое»
Video

Москва и Киев должны действовать разумно в вопросе решения российско-украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

«Надеюсь, он [президент России Владимир Путин] станет действовать разумно и, надеюсь, [украинский лидер Владимир] Зеленский тоже будет разумным. Для танго нужны двое», — отметил Трамп.

В ходе встречи с Рютте президент США также заявил, что отменил ранее запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Трамп призвал Россию к немедленному прекращению огня после ввода санкций
Политика

О проведении встречи в Будапеште главы России и США договорились во время телефонного разговора 16 октября, без уточнения даты. Позже, 21 октября, Financial Times и The Telegraph сообщили об отмене встречи.

Спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после появления новостей об отмене российско-американского саммита отметил, что подготовка к нему продолжается.

Трамп ранее говорил, что окончательное решение относительно встречи с Путиным еще не принято.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский урегулирование
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
