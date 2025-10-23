Рубио подтвердил заинтересованность США в переговорах с Россией

Рубио на фоне санкций против российских нефтяных компаний и отмены встречи Трампа с Путиным в Будапеште заявил о заинтересованности Вашингтона в переговорах с Москвой, пишет Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в проведении переговоров с Москвой, его слова приводит Reuters.

«Мы по-прежнему готовы к диалогу с российской стороной», — заявил госсекретарь в ответ на вопросы журналистов о новых антироссийских санкциях.

Заявление госсекретаря США прозвучало на фоне отмены американским лидером Дональдом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште и введения санкций против российских нефтяных компаний.

В среду, 22 октября, Минфин США ввел дополнительные санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Также под ограничения попали дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.

Накануне Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил об отмене встречи с Путиным, выразив надежду, что она состоится в будущем. Президент США аргументировал свое решение тем, что ему показалось, что «это неправильно» и лидеры двух стран не «доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин и Трамп договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора 16 октября. Предварительно, местом для проведения переговоров по урегулированию на Украине был назван Будапешт. В предыдущий раз лидеры России и США встречались в середине августа на Аляске на базе в Анкоридже.