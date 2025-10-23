 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Рубио подтвердил заинтересованность США в переговорах с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Война санкций
Рубио на фоне санкций против российских нефтяных компаний и отмены встречи Трампа с Путиным в Будапеште заявил о заинтересованности Вашингтона в переговорах с Москвой, пишет Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил заинтересованность Вашингтона в проведении переговоров с Москвой, его слова приводит Reuters.

«Мы по-прежнему готовы к диалогу с российской стороной», — заявил госсекретарь в ответ на вопросы журналистов о новых антироссийских санкциях.

Заявление госсекретаря США прозвучало на фоне отмены американским лидером Дональдом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште и введения санкций против российских нефтяных компаний.

В среду, 22 октября, Минфин США ввел дополнительные санкции против российских нефтяных компаний «Роснефть» и ЛУКОЙЛ в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Также под ограничения попали дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России.

Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что экономика России «функционирует под огромным количеством рестрикций», поэтому у нее уже выработан «определенный иммунитет» против них.

Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое»
Политика

Накануне Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте заявил об отмене встречи с Путиным, выразив надежду, что она состоится в будущем. Президент США аргументировал свое решение тем, что ему показалось, что «это неправильно» и лидеры двух стран не «доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин и Трамп договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора 16 октября. Предварительно, местом для проведения переговоров по урегулированию на Украине был назван Будапешт. В предыдущий раз лидеры России и США встречались в середине августа на Аляске на базе в Анкоридже.

Плугина Ирина
Марко Рубио США Россия переговоры
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
