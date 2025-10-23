 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Трамп заявил о нежелании США, чтобы у Путина «было все»

Военная операция на Украине

Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но США не хотят, чтобы он «получил все», заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я всегда чувствовал, что Путин хочет получить все целиком, а не какую-то часть. Я думаю, что сейчас он готов к переговорам. Мы не хотим, чтобы у него было все», — отметил Трамп.

Трамп обратился к Москве и Киеву словами «для танго нужны двое»
В ходе телефонного разговора с Трампом 16 октября Путин предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком, сообщила ранее The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

Ранее в меморандуме, представленном в ходе второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, Россия назвала два варианта прекращения огня: либо вывод с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод частей ВСУ от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо пакетное предложение из десяти пунктов, включающее в себя запрет на передислокацию украинской армии, прекращение мобилизации и поставок оружия Западом, исключение присутствия миротворцев из третьих стран на Украине и другие.

Глава МИД Сергей Лавров назвал целью России не захват территорий, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, а стремление защитить русских людей.

Плугина Ирина
Дональд Трамп Владимир Путин США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
