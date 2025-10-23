Трамп заявил о нежелании США, чтобы у Путина «было все»

Российский президент Владимир Путин готов к переговорам по Украине, но США не хотят, чтобы он «получил все», заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я всегда чувствовал, что Путин хочет получить все целиком, а не какую-то часть. Я думаю, что сейчас он готов к переговорам. Мы не хотим, чтобы у него было все», — отметил Трамп.

В ходе телефонного разговора с Трампом 16 октября Путин предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком, сообщила ранее The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников, знакомых с деталями переговоров.

Ранее в меморандуме, представленном в ходе второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, Россия назвала два варианта прекращения огня: либо вывод с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и отвод частей ВСУ от российских границ на согласованное сторонами расстояние, либо пакетное предложение из десяти пунктов, включающее в себя запрет на передислокацию украинской армии, прекращение мобилизации и поставок оружия Западом, исключение присутствия миротворцев из третьих стран на Украине и другие.

Глава МИД Сергей Лавров назвал целью России не захват территорий, будь то Крым, Донбасс или Новороссия, а стремление защитить русских людей.