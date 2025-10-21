 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
The Telegraph узнала причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште

The Telegraph: встречу Трампа и Путина отменили после разговора Лаврова и Рубио
Переговоры России и США
Разговор Рубио и Лаврова «не удался», и вслед за отменой их встречи застопорилась подготовка саммита Путина и Трампа, пишет газета

Саммит президентов США и России в Будапеште не состоится, он был отменен после напряженного телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств двух стран. Об этом сообщает The Telegraph.

Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио созванивались накануне. Как утверждает издание, их телефонный разговор «не удался».

Издание допускает, что Лавров во время беседы мог сообщить Рубио, что Россия не согласна на заморозку конфликта по текущей линии фронта. Reuters ранее писал об угрозе для проведения встречи глав государств из-за того, что Москва против идеи о немедленном прекращении огня.

21 октября президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран поддержали предложение президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении боевых действий. Москва подчеркивала, что не пойдет на прекращение огня и выступает за всестороннее урегулирование, в том числе с устранением «первопричин конфликта». Россия в том числе требует отказа Украины от вступления в НАТО, соблюдения прав русскоязычных граждан, признания российского суверенитета над Крымом и республиками Донбасса.

В Киеве пожаловались на «идущую по кругу» политику Трампа
Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом и членами его кабинета в Белом доме в Вашингтоне, 17 октября 2025 года

Reuters после телефонных переговоров Рубио и Лаврова сообщил, что их встреча может пройти 23 октября. Однако позже телеканал CNN написал, что ее отложили. По сведениям The Telegraph, в конечном итоге личная встреча Рубио и Лаврова, направленная на подготовку саммита Трампа и Путина, была отменена, а вслед за этим застопорилась и организация последнего.

В Кремле на фоне сообщений об отсрочке встречи Рубио и Лаврова отметили, что нельзя отложить то, о чем не было договоренностей. В администрации Трампа же РБК сообщили, что разговор глав внешнеполитических ведомств был продуктивным, «поэтому дополнительная личная встреча между госсекретарем и министром иностранных дел не требуется, и президент Трамп не планирует встречаться с президентом [России Владимиром] Путиным в ближайшем будущем».

Путин и Трамп договорились о новой встрече в ходе телефонного разговора в середине октября. Темой прошедших переговоров было урегулирование на Украине. Новая встреча должна была стать второй после повторного вступления Трампа в должность президента США (в прошлый раз республиканец и Путин встречались 15 августа на Аляске).

По сведениям источника NBC в Белом доме, президент США считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, поэтому подготовка к встрече приостановлена. Москва заявляла, что стремится к урегулированию конфликта на Украине, готова к переговорам с Киевом и обсуждению гарантий безопасности для него, если таковые будут предоставлены и России.

Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Владимир Путин Будапешт Венгрия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
