Axios узнал о «резком завершении» встречи Трампа и Зеленского

Переговоры Трампа и Зеленского «резко» завершились через 2,5 часа после начала, пишет Axios. По данным издания, Трамп на встрече сделал несколько резких заявлений, а сама она была «довольно эмоциональной»

Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне «резко завершилась» спустя 2,5 часа после начала. Об этом пишет Axios.

Один из источников издания заявил, что встреча стала «непростой», а Трамп был «жестким». Другой источник сообщил, что она оказалась «плохой». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.

Издание отмечает, что после переговоров Трамп заявил о необходимости «посмотреть, что будет на следующей неделе», имея в виду анонсированную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам источников издания, Зеленский «активно настаивал» на передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, но Трамп «сопротивлялся и не проявлял гибкости».

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште, дата переговоров еще не называлась. Российский президент предупредил американского коллегу о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.