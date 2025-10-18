 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Axios узнал о «резком завершении» встречи Трампа и Зеленского

Axios: встреча Трампа и Зеленского резко завершилась спустя 2,5 часа
Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры Трампа и Зеленского «резко» завершились через 2,5 часа после начала, пишет Axios. По данным издания, Трамп на встрече сделал несколько резких заявлений, а сама она была «довольно эмоциональной»
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа)
Владимир Зеленский (слева) и Дональд Трамп (справа) (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне «резко завершилась» спустя 2,5 часа после начала. Об этом пишет Axios.

Один из источников издания заявил, что встреча стала «непростой», а Трамп был «жестким». Другой источник сообщил, что она оказалась «плохой». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.

Издание отмечает, что после переговоров Трамп заявил о необходимости «посмотреть, что будет на следующей неделе», имея в виду анонсированную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам источников издания, Зеленский «активно настаивал» на передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, но Трамп «сопротивлялся и не проявлял гибкости».

Axios описал встречу с Зеленским: «никто не кричал, но Трамп был жестким»
Политика
Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште, дата переговоров еще не называлась. Российский президент предупредил американского коллегу о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
