Axios узнал о «резком завершении» встречи Трампа и Зеленского
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне «резко завершилась» спустя 2,5 часа после начала. Об этом пишет Axios.
Один из источников издания заявил, что встреча стала «непростой», а Трамп был «жестким». Другой источник сообщил, что она оказалась «плохой». «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.
Издание отмечает, что после переговоров Трамп заявил о необходимости «посмотреть, что будет на следующей неделе», имея в виду анонсированную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам источников издания, Зеленский «активно настаивал» на передаче Украине крылатых ракет Tomahawk, но Трамп «сопротивлялся и не проявлял гибкости».
Перед встречей с Зеленским Трамп поговорил по телефону с Путиным. Они договорились о личной встрече в Будапеште, дата переговоров еще не называлась. Российский президент предупредил американского коллегу о «существенном ущербе» для отношений Москвы и Вашингтона в случае поставок Tomahawk на Украину, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?