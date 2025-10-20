 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk

Вэнс: Трамп пока не принял решения по поставкам Киеву ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения относительно поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом вице-презедент Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, передает Reuters.

Вэнс повторил слова Трампа о том, что США должны в первую очередь обеспечить оружием себя.

«Президент Соединенных Штатов стремится в первую очередь обеспечить безопасность Америки, а это, очевидно, означает, что нам необходимо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент», — сказал он.

Материал дополняется

Авторы
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников Общество, 03:50
Трамп опроверг дискуссии с Украиной насчет уступки территорий Политика, 03:46
Шойгу призвал не употреблять название «новые регионы» Политика, 03:09
Арестованный в Баку глава «Sputnik Азербайджан» прилетел в Москву Политика, 03:01
Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk Политика, 02:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Два человека погибли под Белгородом из-за сброса взрывчатки дроном Политика, 02:22
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Летевший из Минвод в Тель-Авив лайнер вернулся назад из-за неполадок Общество, 02:18
В Киеве допустили прорыв в переговорах о ЕС на фоне «креативных решений» Политика, 02:02
Сийярто заявил о планах противостоять выделению новой помощи Украине Политика, 01:31
Захарова заявила о дипломатической подготовке встречи Путина и Трампа Политика, 01:21
Британия расследует сообщения о взломе «российскими хакерами» военных баз Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Подмосковье нашли тело тренера по боксу Олега Чехова Спорт, 00:53