Вэнс уточнил позицию США по поставкам Киеву Tomahawk

Вэнс: Трамп пока не принял решения по поставкам Киеву ракет Tomahawk

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения относительно поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. Об этом вице-презедент Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, передает Reuters.

Вэнс повторил слова Трампа о том, что США должны в первую очередь обеспечить оружием себя.

«Президент Соединенных Штатов стремится в первую очередь обеспечить безопасность Америки, а это, очевидно, означает, что нам необходимо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, для наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент», — сказал он.

