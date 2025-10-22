Лувр возобновил работу после ограбления

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Парижский музей Лувр снова открылся для посетителей через три дня после ограбления, передает телеканал LCI.

При этом галерея Аполлона, откуда похитители вынесли драгоценности, остается закрытой.

По информации France 24, в среду, 22 октября, комиссия по делам культуры сената Франции опросит директора Лувра Лоранс де Кар относительно мер безопасности в музее. Как сообщало ранее Le Figaro, де Кар пыталась подать в отставку, но ее увольнение не приняли.

Изначально музей планировали открыть на следующий день после ограбления. Позднее пресс-служба Лувра сообщила, что музей будет закрыт 20 октября «по исключительным причинам».

По информации The New York Times, сотрудники службы безопасности музея отказались работать на следующий день после ограбления. Как сообщает издание, работники жаловались на постоянные ремонтные работы, которые затрудняют выявление подозрительных лиц.

Ограбление в Лувре произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минуты вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн.

По информации прокуратуры, из музея пропали:

ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;

три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;

четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)