Лувр закрыли на весь понедельник после воскресного ограбления

Фото: Benoit Tessier / Reuters

В понедельник, 20 октября, Лувр будет закрыт после произошедшего накануне ограбления, сообщили в администрации парижского музея.

«Лувр сегодня будет закрыт по исключительным причинам», — говорится в сообщении на его сайте. Музей обещает вернуть деньги за все бронирования на текущую дату и приносит извинения за причиненные неудобства.

В воскресенье, 19 октября, в Лувр проникли несколько мужчин. По данным TF1, они воспользовались лестницей на автовышке, чтобы подняться на один из фасадов здания. После этого грабители разбили окна, проникли в галерею Аполлона и похитили ряд драгоценностей. Место преступления они покинули на скутерах, скрыв лица.

В списке похищенного, по данным французской прокуратуры, — ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.