В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления
Лувр откроется для посетителей 20 октября после ограбления, произошедшего накануне, в ходе которого злоумышленники украли из музея ювелирные украшения семьи Наполеона. Об этом сообщила пресс-служба музея в эфире телеканала BFMTV.
Представители Лувра подчеркнули, что «некоторые части» музея будут недоступны для публики, не уточнив, какие именно. Как отмечает BFMTV, пока неясно, входит ли галерея Аполлона, из которой грабители украли экспонаты, в перечень закрытых для посещения частей.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. По данным французской прокуратуры, были похищены ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.
Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД говорил, что ограбление длилось семь минут.
По данным TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались лестницей на автовышке, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерею Аполлона и похитили ряд драгоценностей.
Парижская прокуратура назвала две версии ограбления Лувра. «Либо они [преступники] совершили ограбление по заказу, либо <…> [они украли] драгоценности для отмывания денег», — заявила прокурор Лора Бекко.
На данный момент разыскиваются четыре человека, участвовавших в преступлении. Все они мужчины. Злоумышленники покидали место преступления на скутерах, скрыв лица.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее покушением на историческое наследие, которым дорожит страна.
