 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления

Лувр откроется для посетителей 20 октября после ограбления
Криминалисты осматривают&nbsp;разбитое окно, которое использовалось при ограблении Лувра,&nbsp;Париже, Франция,&nbsp;19 октября 2025 года
Криминалисты осматривают разбитое окно, которое использовалось при ограблении Лувра, Париже, Франция, 19 октября 2025 года (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления
Video

Лувр откроется для посетителей 20 октября после ограбления, произошедшего накануне, в ходе которого злоумышленники украли из музея ювелирные украшения семьи Наполеона. Об этом сообщила пресс-служба музея в эфире телеканала BFMTV.

Представители Лувра подчеркнули, что «некоторые части» музея будут недоступны для публики, не уточнив, какие именно. Как отмечает BFMTV, пока неясно, входит ли галерея Аполлона, из которой грабители украли экспонаты, в перечень закрытых для посещения частей.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По данным французской прокуратуры, были похищены ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
Общество
Фото:Александр Васильев / ТАСС

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД говорил, что ограбление длилось семь минут.

По данным TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались лестницей на автовышке, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерею Аполлона и похитили ряд драгоценностей.

Парижская прокуратура назвала две версии ограбления Лувра. «Либо они [преступники] совершили ограбление по заказу, либо <…> [они украли] драгоценности для отмывания денег», — заявила прокурор Лора Бекко.

На данный момент разыскиваются четыре человека, участвовавших в преступлении. Все они мужчины. Злоумышленники покидали место преступления на скутерах, скрыв лица.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее покушением на историческое наследие, которым дорожит страна.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Лувр ограбление Париж Франция
Материалы по теме
Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
Общество
Макрон прокомментировал ограбление Лувра
Политика
Parisien узнала о потерянных грабителями в Лувре паяльной лампе и рации
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Politico назвало встречу Трампа и Зеленского проверкой для Украины Политика, 09:55
В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления Общество, 09:51
Трое детей разгромили 80 надгробий на кладбище под Новосибирском Общество, 09:44
Новая инструкция по сверке с контрагентами и учету долговПодписка на РБК, 09:42
В Киеве взорвался автомобиль Общество, 09:33
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Сбербанк представил медиацентр с функциями ИИ Технологии и медиа, 09:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
СК назвал причину аварийной посадки самолета AZAL в Пулково Общество, 09:21
Нематериальная мотивация: как поощрять команду и повышать эффективностьПодписка на РБК, 09:20
В РАН рассказали, когда стабилизируется солнечная активность Общество, 09:19
Минимальная цена аренды в «золотой сотне» Москвы составила ₽1 млн в месяц Недвижимость, 09:10
Трамп напомнил Индии о больших пошлинах в случае закупки нефти из России Политика, 09:08
Шольц рассказал об «учтивых» разговорах с Путиным Политика, 09:08
Данные из пепла: могут ли в России появиться ЦОДы «на угле»Подписка на РБК, 09:02