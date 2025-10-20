В Лувре сообщили, когда музей откроется после ограбления

Криминалисты осматривают разбитое окно, которое использовалось при ограблении Лувра, Париже, Франция, 19 октября 2025 года (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Video

Лувр откроется для посетителей 20 октября после ограбления, произошедшего накануне, в ходе которого злоумышленники украли из музея ювелирные украшения семьи Наполеона. Об этом сообщила пресс-служба музея в эфире телеканала BFMTV.

Представители Лувра подчеркнули, что «некоторые части» музея будут недоступны для публики, не уточнив, какие именно. Как отмечает BFMTV, пока неясно, входит ли галерея Аполлона, из которой грабители украли экспонаты, в перечень закрытых для посещения частей.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

Ограбление Лувра произошло 19 октября. По данным французской прокуратуры, были похищены ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД говорил, что ограбление длилось семь минут.

По данным TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались лестницей на автовышке, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерею Аполлона и похитили ряд драгоценностей.

Парижская прокуратура назвала две версии ограбления Лувра. «Либо они [преступники] совершили ограбление по заказу, либо <…> [они украли] драгоценности для отмывания денег», — заявила прокурор Лора Бекко.

На данный момент разыскиваются четыре человека, участвовавших в преступлении. Все они мужчины. Злоумышленники покидали место преступления на скутерах, скрыв лица.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее покушением на историческое наследие, которым дорожит страна.