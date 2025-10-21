 Перейти к основному контенту
Сотрудники Лувра отказались работать до ввода новых мер безопасности

После ограбления Лувра ряд сотрудников музея отказались работать, пока им не сообщат об усилении мер безопасности. По данным NYT, ранее профсоюзы Лувра предупреждали о технических и кадровых проблемах, особенно среди охранников
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters

Сотрудники службы безопасности Лувра 20 октября отказались приступить к работе, пока руководство музея не сообщит им о том, какие меры усиления безопасности будут приняты после ограбления. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.

По данным издания, музей закрывали, «чтобы дать руководству возможность обсудить ситуацию с персоналом».

Лувр закрыли на весь понедельник после воскресного ограбления
Общество
Фото:Benoit Tessier / Reuters

NYT отмечает, что профсоюзы Лувра предупреждали о том, что постоянные ремонтные работы и возведение строительных лесов для мероприятий по сбору средств, проводимых в музее или рядом с ним, затрудняют выявление подозрительно ведущих себя сотрудников.

«Чем больше у нас людей со стороны, работающих в Лувре, тем сложнее определить, кто должен там находиться», — сказал руководитель отделения профсоюза SUD в Лувре Жюльен Дюнуайе.

Профсоюзы музея также заявили, что технические и кадровые проблемы, особенно среди охранников, в течение многих лет оставались без внимания, пишет NYT.

«Вся система видеонаблюдения в музее сегодня устарела, — заявил генеральный секретарь секции культуры национального профсоюза CFDT Алексис Фритче. — Не хватает персонала, чтобы заниматься видеонаблюдением, но также не хватает и людей для эвакуации в случае возникновения проблем».

Макрон прокомментировал ограбление Лувра
Политика

По словам Дюнуайе, численность сотрудников службы безопасности Лувра в 2023 году сократилась до 856. В 2014 году их было 994. Он добавил, что нехватка сотрудников службы безопасности может послужить для потенциальных преступников сигналом уязвимости. «Эти слабости могут заметить люди, которые ищут возможности для проведения подобных операций», — сказал он.

Издание отмечает, что сложно защитить музей, здание которого изначально не было рассчитано на прием миллионов посетителей в год и на хранение десятков тысяч произведений искусства.

«Лувр строился не с одержимостью безопасностью, — сказал бывший глава отдела уголовных расследований парижской полиции Кристиан Флеш. — Это очень старое здание, и через него каждый день проходит множество людей, в разное время и с разным уровнем допуска».

Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября. Похитители поднялись на один из фасадов музея, разбили окна, проникли в комнату в галерее Аполлона и украли ряд драгоценностей.

Лувр расположен в центре Парижа. Это один из самых посещаемых музеев мира. В 2018 году число посетителей Лувра превысило 10 млн человек.

В галерее Аполлона хранится королевская коллекция драгоценных камней и бриллиантов, оставшихся от французской короны.

По данным парижской прокуратуры, были похищены:

  • ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;
  • три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
  • четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД Лоран Нуньес утверждал, что ограбление длилось семь минут.

После ограбления Лувра возле здания музея обнаружили украденную корону супруги императора Наполеона III Евгении, она оказалась сломанной, писала газета Le Parisien. Позднее издание сообщило еще об одном найденном украшении, не уточнив, о каком именно.

