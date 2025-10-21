Прокуратура назвала сумму ущерба от ограбления Лувра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Предварительная оценка стоимости украденного при ограблении Лувра 19 октября составляет €88 млн. Такие данные привела парижский прокурор Лора Бекко в эфире телеканала RTL.

«Эта сумма действительно впечатляет, но мы должны помнить, что это только экономический ущерб, ни в коем случае не сопоставимый с историческим ущербом, причиненным этой кражей», — отметила Бекко.

При этом прокурор подчеркнула, что преступники не смогут получить €88 млн, если захотят переплавить похищенные драгоценности, по мнению Бекко, такая идея выглядит «бессмысленной». Она выразила надежду, что злоумышленники осознают это и не станут уничтожать музейные ценности.

Из Лувра 19 октября похитили ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; колье, серьги и тиару из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; а также две броши, бант для лифа и тиару из коллекции императрицы Евгении.

Корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, а также еще одно неназванное украшение злоумышленники при побеге бросили у стен Лувра.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД Лоран Нуньес говорил, что ограбление длилось семь минут. Парижская прокуратура поручила расследование специализированному подразделению парижской полиции BRB. Приоритетными на данный момент считаются две версии — похищение под заказ или с целью отмывания денег.

По мнению Коринн Шартрель, экс-сотрудницы французской полиции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, драгоценности могут быть направлены в мировой центр торговли алмазами, например в Антверпен. Она полагает, что там, вероятно, найдутся люди, которых не слишком волнует происхождение таких предметов.

По словам основателя Art Recovery International Кристофера Маринелло, алмазы и золото могут быть разделены и переплавлены, что скроет их происхождение и сделает возврат в музей практически невозможным. Он отметил, что процент возврата ювелирных изделий ниже, чем у других произведений искусства.