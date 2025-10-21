 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Прокуратура назвала сумму ущерба от ограбления Лувра

Прокурор Бекко: ущерб от ограбления Лувра составляет €88 млн
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Предварительная оценка стоимости украденного при ограблении Лувра 19 октября составляет €88 млн. Такие данные привела парижский прокурор Лора Бекко в эфире телеканала RTL.

«Эта сумма действительно впечатляет, но мы должны помнить, что это только экономический ущерб, ни в коем случае не сопоставимый с историческим ущербом, причиненным этой кражей», — отметила Бекко.

При этом прокурор подчеркнула, что преступники не смогут получить €88 млн, если захотят переплавить похищенные драгоценности, по мнению Бекко, такая идея выглядит «бессмысленной». Она выразила надежду, что злоумышленники осознают это и не станут уничтожать музейные ценности.

Эксперты усомнились в возвращении похищенных из Лувра драгоценностей
Общество
Фото:Benoit Tessier / Reuters

Из Лувра 19 октября похитили ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; колье, серьги и тиару из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; а также две броши, бант для лифа и тиару из коллекции императрицы Евгении.

Корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, а также еще одно неназванное украшение злоумышленники при побеге бросили у стен Лувра.

Министр культуры Франции Рашида Дати сообщила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД Лоран Нуньес говорил, что ограбление длилось семь минут. Парижская прокуратура поручила расследование специализированному подразделению парижской полиции BRB. Приоритетными на данный момент считаются две версии — похищение под заказ или с целью отмывания денег.

По мнению Коринн Шартрель, экс-сотрудницы французской полиции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, драгоценности могут быть направлены в мировой центр торговли алмазами, например в Антверпен. Она полагает, что там, вероятно, найдутся люди, которых не слишком волнует происхождение таких предметов.

По словам основателя Art Recovery International Кристофера Маринелло, алмазы и золото могут быть разделены и переплавлены, что скроет их происхождение и сделает возврат в музей практически невозможным. Он отметил, что процент возврата ювелирных изделий ниже, чем у других произведений искусства.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Лувр ограбление Париж Франция ущерб
Материалы по теме
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра
Общество
Эксперты усомнились в возвращении похищенных из Лувра драгоценностей
Общество
Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 17:55
Дубль Беншимола не спас «Акрон» от поражения ЦСКА в Кубке России Спорт, 22:44
The Telegraph узнала причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште Политика, 22:43
Ученые обновили протокол на случай контакта с внеземным разумом Технологии и медиа, 22:36
Адвокат рассказал, как прошел первый день Николя Саркози в тюрьме Политика, 22:34
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Клебо поддержал недопуск россиян фразой «не стоит лезть в наш спорт» Спорт, 22:29
«Кайрат» в матче с клубом совладельца Fix Price набрал первое очко в ЛЧ Спорт, 22:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
На юге России второй раз за день массово пожаловались на работу Telegram Технологии и медиа, 22:04
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
В Киеве пожаловались на «идущую по кругу» политику Трампа Политика, 21:43
Утеплители и цифровизация: что нужно знать о технологиях Pompa Стиль, 21:31
Сколько атомных мощностей появятся в России к 2042 году Тренды, 21:29
Прокуратура назвала сумму ущерба от ограбления Лувра Общество, 21:23
МОК попросили уточнить правила допуска российских бобслеистов Спорт, 21:17