 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра

Майлз Коннор посоветовал грабителям Лувра продать украденное обратно музею
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters
Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский музейный вор Майлз Коннор посоветовал ограбившим Лувр преступникам вернуть украденное в обмен на вознаграждение через несколько лет. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC.

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на них [украденных драгоценностях] хоть какие-то деньги, — это подержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь обратиться в музей, скажем, адвоката, и сказать: «Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть их, но они подвергают свою жизнь опасности», — сказал Коннор.

Майлз Коннор — американский музейный вор. В 1980-х годах он выкрал картину Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне, которую затем вернул в музей при помощи своего друга. За это он получил вознаграждение в размере $50 тыс.

в 1960–1970‑е годы ограбил не меньше дюжины музеев и частных коллекций в Новой Англии. В 1974 году он был арестован при попытке сбыта четырех картин из музея в Мэне общей стоимостью $165 000. Находясь уже под следствием, организовал новое похищение — картины Рембрандта из Бостонского музея,  — и использовал ее возвращение как предмет торга для смягчения приговора.

Провел в тюрьмах более десяти лет.

По мнению Коннора, вознаграждение, которое грабители могут получить за возвращение драгоценностей, может достигнуть $5 млн. По его словам, ограбление Лувра «чертовски близко» к тому, чтобы стать самым дорогим музейным ограбление в истории.

При этом вор подчеркнул, что ценность украденного не только в его стоимости, но и в его исторической и эстетической значимости. Коннор заявил, что из-за этого грабителей будет «обливать грязью» вся страна.

Прокуратура Парижа назвала две версии ограбления Лувра
Общество
Фото:Александр Васильев / ТАСС

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Тогда в музей проникли несколько мужчин и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей.

По данным прокуратуры, среди украденного:

  • ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;
  • три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;
  • четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830&ndash;1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре.&nbsp;На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / Wikipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wikipedia)

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Лувр ограбление музей Париж
Материалы по теме
Эксперты усомнились в возвращении похищенных из Лувра драгоценностей
Общество
Дуров назвал ограбление в Лувре «печальным признаком упадка» Франции
Общество
Макрон прокомментировал ограбление Лувра
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
МИД оценил влияние договора России и Венесуэлы на саммит в Будапеште Политика, 15:12
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44