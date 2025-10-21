Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Американский музейный вор Майлз Коннор посоветовал ограбившим Лувр преступникам вернуть украденное в обмен на вознаграждение через несколько лет. Свое мнение он высказал в интервью телеканалу ABC.

«Лучшее, что они могут сделать, если хотят заработать на них [украденных драгоценностях] хоть какие-то деньги, — это подержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь обратиться в музей, скажем, адвоката, и сказать: «Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть их, но они подвергают свою жизнь опасности», — сказал Коннор.

Майлз Коннор — американский музейный вор. В 1980-х годах он выкрал картину Рембрандта из Музея изящных искусств в Бостоне, которую затем вернул в музей при помощи своего друга. За это он получил вознаграждение в размере $50 тыс. в 1960–1970‑е годы ограбил не меньше дюжины музеев и частных коллекций в Новой Англии. В 1974 году он был арестован при попытке сбыта четырех картин из музея в Мэне общей стоимостью $165 000. Находясь уже под следствием, организовал новое похищение — картины Рембрандта из Бостонского музея, — и использовал ее возвращение как предмет торга для смягчения приговора. Провел в тюрьмах более десяти лет.

По мнению Коннора, вознаграждение, которое грабители могут получить за возвращение драгоценностей, может достигнуть $5 млн. По его словам, ограбление Лувра «чертовски близко» к тому, чтобы стать самым дорогим музейным ограбление в истории.

При этом вор подчеркнул, что ценность украденного не только в его стоимости, но и в его исторической и эстетической значимости. Коннор заявил, что из-за этого грабителей будет «обливать грязью» вся страна.

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Тогда в музей проникли несколько мужчин и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей.

По данным прокуратуры, среди украденного:

ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона;

три ювелирных украшения (колье, серьги и тиара) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830–1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне;

четыре предмета из коллекции императрицы Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)