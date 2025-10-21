Эксперты усомнились в возвращении похищенных из Лувра драгоценностей

Полиция, которая ведет поиск похитителей драгоценностей из парижского Лувра, скорее всего, не сможет вернуть их музею. Ограбление было совершено 19 октября, и к настоящему моменту украшения могут быть разделены на части и проданы

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французская полиция может поймать грабителей Лувра, но вряд ли удастся вернуть похищенные драгоценности музею, полагают опрошенные Reuters эксперты и сотрудники правоохранительных органов. Собеседники агентства предупредили, что ювелирные украшения могут быть быстро разделены на части и проданы.

19 октября из галереи Аполлона в парижском музее были похищены девять исторических драгоценностей французской короны. По мнению специалистов, на такое «дерзкое ограбление» способна лишь небольшая группа преступников и, возможно, она уже известна полиции, но сами предметы вернуть, вероятно, не удастся.

Бывшая сотрудница Центрального управления французской полиции по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей Коринн Шартрель рассказала Reuters, что драгоценности вполне могут оказаться в глобальном центре торговли алмазами, таком как Антверпен, где, «вероятно, есть люди, которые не слишком заботятся о происхождении предметов».

Алмазы также могут быть разрезаны на более мелкие части, а золото переплавлено, и покупатели не будут знать об их происхождении. «Как только их разделят, дело сделано. Все кончено. Мы больше никогда не увидим эти произведения искусства в целости и сохранности. Процент возвращения украденных произведений искусства очень мал. Что касается ювелирных изделий, то этот процент еще меньше», — заявил основатель организации Art Recovery International, которая отслеживает похищенные произведения искусства, Кристофер Маринелло.

Аналогичное мнение в разговоре с Радио РБК высказала бывший гендиректор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Елизавета Лихачева. Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с украденными ценностями, она перечислила несколько возможных вариантов. Один из них предусматривает, что драгоценности будут демонтированы, то есть камни вынуты и проданы как лом, а металл переплавлен. Лихачева отметила, что это наихудший из возможных сценариев, поскольку музейный экспонат будет полностью утрачен.

Гарнитур Марии-Амалии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830–1848 гг. Этот сапфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музея, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / Wikipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона I, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллианты Королевской коллекции в галерее Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wikipedia)

По данным французской прокуратуры, из Лувра были похищены ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, второй жены Наполеона; колье, серьги и тиара из коллекций королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне; а также две броши, бант для лифа и тиара из коллекции императрицы Евгении.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД Лоран Нуньес говорил, что ограбление длилось семь минут. Парижская прокуратура поручила расследование специализированному подразделению парижской полиции BRB. Прокурор Лора Бекко заявила, что в расследовании участвуют 60 следователей и власти «полны решимости» найти воров. Приоритетными на данный момент считаются две версии — похищение под заказ или с целью отмывания денег.