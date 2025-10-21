Директор Лувра попыталась подать в отставку на фоне ограбления музея

Директор Лувра Лоранс де Кар подала в отставку на фоне ограбления музея, но ее увольнение не приняли, сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

На должность главы музея Лоранс де Кар была назначена президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который также поручил ей руководство проектом будущего Большого Лувра. Издание пишет, что французский лидер неоднократно звонил Лоранс де Кар в последние дни, выражая свою поддержку. «Держитесь. Вопрос о том, чтобы прерывать процесс реконструкции музея, не стоит», — сказал Макрон.

Ограбление в Лувре произошло 19 октября. Le Parisien сообщила, что злоумышленники успели ограбить музей в течение семи минут. Были похищены девять предметов: комплект украшений, сервиз, ожерелье, серьги, две короны и брошь. Позже возле здания музея нашли украденную корону супруги императора Наполеона III Евгении, она была сломана.

Комментируя ситуацию, Макрон заявил, что «ограбление Лувра — это покушение на историческое наследие, которым дорожит Франция».