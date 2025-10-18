В ЕС сочли «политическим кошмаром» встречу Путина и Трампа в Будапеште

Саммит в Венгрии усугубит разногласия внутри Евросоюза по поводу российско-украинского конфликта и позволит Орбану говорить от имени всего ЕС, считают чиновники и эксперты

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Европейские чиновники в частном порядке называют будущий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште «политическим кошмаром», сообщает El Pais со ссылкой на несколько источников.

Проведение встречи в венгерской столице поставит остальных европейских лидеров, а также высшее руководство ЕС и НАТО в неловкое положение, пишет газета. «Место было выбрано тщательно; оно может быть выгодно России, поскольку усугубляет разногласия внутри ЕС насчет Кремля», — сказал изданию европейский дипломат. Собеседник считает, что саммит «может оказать огромную услугу» венгерскому премьеру Виктору Орбану в преддверии парламентских выборов в 2026 году.

По словам эксперта из Гарвардского университета Альберто Алеманно, встреча «даст право» Орбану выступать от имени всего Евросоюза, при этом его позиция по российско-украинскому конфликту противоречит позиции ЕС. По данным Bloomberg, некоторые представители блока предлагают, чтобы на саммите Путина и Трампа присутствовал президент Финляндии Александр Стубб, к чьему мнению прислушивается республиканец.

При этом в Еврокомиссии пытаются придерживаться прагматичного подхода к предстоящим переговорам, пишет El Pais. «Встречи не всегда проходят в том порядке и формате, как нам хотелось бы, но если они приближают нас к справедливому и прочному миру на Украине, мы должны их приветствовать», — цитирует издание представителя ЕК.

Газета отмечает, что, помимо политических вопросов, есть сложности с логистикой. Некоторым странам, если те не хотят «разозлить Трампа», придется разрешить пролет самолета президента России над своим воздушным пространством (ЕС закрыл небо для российских самолетов после начала боевых действий на Украине).

Также El Pais напоминает об ордере Международного уголовного суда на арест Путина, которого инстанция заподозрила в «незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». Россия, не подписавшая Римский статут, назвала решение юридически ничтожным, власти также отвергли обвинения в похищении украинских детей. В Будапеште пообещали, что Путин сможет беспрепятственно приехать в Венгрию и покинуть ее (Венгрия — подписант Римского статута, но в мае ее парламент одобрил выход страны из МУС, процесс пока не завершен).

Встреча в Венгрии должна состояться в течение двух недель, говорил Трамп. Провести ее Россия и США условились после телефонного разговора президентов 16 октября.