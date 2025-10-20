Министры энергетики стран ЕС 20 октября автоматически одобрят проект об отказе всех стран союза от российского газа. Против инициативы выступают Венгрия и Словакия, они жаловались на серьезные убытки. В Москве осуждают эти санкции

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) 20 октября автоматически одобрят законопроект о полном запрете поставок российского газа, несмотря на возражения Венгрии и Словакии, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

По его словам, министры хотят послать сигнал «о своей готовности проигнорировать решения обеих стран» до начала окончательных переговоров с Европейским парламентом. «Мы достигнем соглашения, несмотря на их сопротивление. Это непростая тема, но я верю, что мы справимся», — сказал он.

В начале октября Reuters писал, что послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году и направили его на утверждение министрам иностранных дел государств — членов ЕС. План предусматривает внесение изменений в европейское законодательство и обяжет все страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, разработать национальные программы по отказу от российских энергоносителей.

На 18-м Европейском ядерном форуме в Братиславе премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал план, представленный Еврокомиссией. По словам политика, европейцы таким образом стреляют «себе в колено». У страны есть долгосрочный газовый контракт с «Газпромом», действующий до 2034 года.

Будапешт также выступает против планов ЕС отказаться от российского газа. Власти отмечали, что отказ от газа из России обойдется Венгрии в 4% ВВП, или $10 млрд. А глава МИД страны Петер Сийярто заявлял, что страна заключает соглашение с западным поставщиком в дополнение к российским поставкам.

В 2022 году ЕК представила план RePowerEU, согласно которому страны Евросоюза должны полностью перестать импортировать нефть и газ из России — это должно произойти к началу 2028 года.

Словакия вместе с Венгрией активно закупают российский газ, который поступает по «Турецкому потоку». Отказ от этих поставок приведет к технологическим проблемам, экономическим потерям и в итоге к замедлению экономического роста двух стран, неоднократно предупреждали их правительства.

В свою очередь, Россия считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. Президент Владимир Путин указывал, что европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, уже столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен.