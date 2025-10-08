Послы ЕС согласовали план по отказу от нефти и газа из России

Инициатива Еврокомиссии предусматривает отказ от импорта российской нефти и газа к 2028 году. План критиковали Венгрия и Словакия, которые продолжают закупки энергоносителей из России

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году и направили его на утверждение министрам иностранных дел государств — членов союза, передает Reuters со ссылкой на источники. Главы МИД стран ЕС рассмотрят вопрос в 20 октября, указывает агентство.

План предусматривает внесение изменений в европейское законодательство и обяжет все страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, разработать национальные программы по отказу от российских энергоносителей. Хотя Братислава и Будапешт критикуют эти меры, их поддержали почти все остальные государства союза.

Изначальный план Брюсселя предусматривал отказ от российских энергоносителей к 2028 году. При этом Bloomberg писал об обсуждении возможности ускорить это процесс и прекратить импорт в начале 2027-го. США просили сделать это еще раньше – в 2026 году, но дипломатические источники в ЕС выражали сомнения в том, что это возможно, писало Politico.

Особое внимание в плане уделяется контролю за поставками сжиженного природного газа (СПГ). Франция и Италия предложили ввести либо предварительное разрешение на импорт СПГ, либо проверку его происхождения при прибытии в европейские порты.

На 18-м Европейском ядерном форуме в Братиславе премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал план, представленный Еврокомиссией.

Он отметил, что дополнительный отказ от ядерного топлива из России — угроза для энергетической безопасности Словакии. Он напомнил, что более 60% электроэнергии в Словакии производится на атомных электростанциях.

Словакия вместе с Венгрией активно закупают российский газ, который поступает по «Турецкому потоку». Отказ от этих поставок приведет к технологическим проблемам, экономическим потерям и в конечном итоге к замедлению экономического роста двух стран, неоднократно предупреждали их правительства. Фицо даже обещал блокировать новые антироссийские санкции, если план Еврокомиссии не будет отложен.