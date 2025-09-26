 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп заявил о трудности отказа Венгрией и Словакией от российской нефти

Венгрии и Словакии трудно отказаться от российской нефти из-за безальтернативности, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти]? Это Венгрия», — сказал президент. Он пояснил, что закупку нефти у альтернативных поставщиков осложняет отсутствие у страны выхода к морю.

Трамп добавил, что «Словакия [находится] в такой же ситуации».

В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа
Политика
Гергей Гуйяш

Накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш рассказал, что отказ от российского газа в рамках разработанного Европейской комиссией плана обойдется Венгрии в 4% ВВП.

Кроме того, Адриатический нефтепровод, который по задумке европейских властей может стать альтернативой российским поставкам, не выдержит дополнительной нагрузки, отметил глава администрации премьер-министра Венгрии.

Читайте РБК в Telegram.

В Киргизии досрочно распустили парламент

Bloomberg узнал о подготовке Disney к суду с Трампом

Главу Еврокомиссии обвинили в секретной переписке с Макроном

«РИА Новости» узнало о грозящем Верке Сердючке запрете во въезде в Россию

«Росатом» заинтересовался покупкой разработчика IT-платформ для медицины

Грузинский депутат посоветовал Зеленскому «умыться»

Харрис рассказала об истоках обиды Маска на демократов

Максим Кац объявлен в розыск через Интерпол

В Шереметьево столкнулись два самолета

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Венгрия Дональд Трамп российская нефть
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить закупки российской нефти
Политика
Bloomberg назвал условие Индии для отказа от российской нефти
Экономика
NYT рассказала, как Норвегия искала «пропавшую» нефть
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Алиев озвучил новую причину обмеления Каспия Общество, 06:06
Bloomberg узнал, что Amazon выплатит $2,5 млрд по иску об обмане клиентов Технологии и медиа, 05:48
Афипский НПЗ загорелся из-за падения обломков дронов Политика, 05:36
Депутат рассказала о дополнительной отметке в российский паспорт Общество, 05:21
В шести районах Ростовской области отразили воздушную атаку Политика, 05:15
Каждая третья успешная россиянка поддержала идею материнства без брака Общество, 05:00
Восемь человек пострадали при взрыве газа в жилом доме на западе Германии Общество, 04:53
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МИД назвали темы встречи Лаврова и Гутерриша на полях Генассамблеи ООН Политика, 04:29
Трамп заявил, что экономика России катится к чертям Политика, 04:09
«Авито Работа» назвала самые высокооплачиваемые рабочие профессии Бизнес, 04:02
ВС Южной Кореи открыли огонь по кораблю КНДР Политика, 03:53
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 03:31
Ученые в США задумались о нанесении ядерного удара по астероиду Общество, 03:24
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:13