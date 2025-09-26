Трамп заявил о трудности отказа Венгрией и Словакией от российской нефти
Венгрии и Словакии трудно отказаться от российской нефти из-за безальтернативности, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
«Знаете, кто действительно не может сделать это [отказаться от закупок российской нефти]? Это Венгрия», — сказал президент. Он пояснил, что закупку нефти у альтернативных поставщиков осложняет отсутствие у страны выхода к морю.
Трамп добавил, что «Словакия [находится] в такой же ситуации».
Накануне глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш рассказал, что отказ от российского газа в рамках разработанного Европейской комиссией плана обойдется Венгрии в 4% ВВП.
Кроме того, Адриатический нефтепровод, который по задумке европейских властей может стать альтернативой российским поставкам, не выдержит дополнительной нагрузки, отметил глава администрации премьер-министра Венгрии.
