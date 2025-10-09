EUоbserver узнал, что Венгрия перестала защищать импорт российского газа

EUоbserver: Венгрия не стала возражать против запрета на импорт российского СПГ

Венгрия не стала возражать против запрета на импорт российского СПГ. В то же время Австрия и Словакия выражают сомнения по части 19-го пакета санкций, добиваясь юридических исключений и поддержки своих национальных интересов

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Венгрия не стала критиковать предложение ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

Накануне EUоbserver писал, что Словакия и Венгрия могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций. Венгрия тогда добивалась исключения из предложенного ЕС запрета на импорт российского СПГ, а Словакия надеялась найти «обходной путь» для своего автопрома.

Теперь издание уточнило, что на настоящий момент продолжают выражать несогласие с этим пакетом Австрия и Словакия. Так, Вена предложила разморозить акции на сумму около €2 млрд в австрийской строительной компании Strabag, чтобы поддержать Raiffeisen Bank International. Российский суд взыскал с Райффайзенбанка €2 млрд из-за срыва продажи доли в Strabag, и Австрия предлагает разморозить ее акции на аналогичную сумму.

На почве разногласий Испания заявила, что ЕС нуждается в «лучшей координации» между своими планами по поэтапному отказу от ископаемого топлива и санкциям против России.

Рассмотрение санкций продолжится либо на встрече министров иностранных дел ЕС 20 октября, либо на саммите ЕС 23 октября, говорится в материале.

19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России. В нем предусмотрены санкции против третьих стран за помощь российскому ВПК, отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году, ужесточение экспортного контроля для промышленности России, Индии и Китая. Еврокомиссия также предлагает ввести санкции в отношении 13 россиян и 18 российских юридических лиц.

Москва считает санкции западных стран незаконными. В Кремле отмечали, что ограничения не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.