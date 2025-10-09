 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

EUоbserver узнал, что Венгрия перестала защищать импорт российского газа

EUоbserver: Венгрия не стала возражать против запрета на импорт российского СПГ
Сюжет
Война санкций
Венгрия не стала возражать против запрета на импорт российского СПГ. В то же время Австрия и Словакия выражают сомнения по части 19-го пакета санкций, добиваясь юридических исключений и поддержки своих национальных интересов
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Венгрия не стала критиковать предложение ввести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против России, сообщает EUobserver со ссылкой на европейских дипломатов.

Накануне EUоbserver писал, что Словакия и Венгрия могут отсрочить принятие 19-го пакета санкций. Венгрия тогда добивалась исключения из предложенного ЕС запрета на импорт российского СПГ, а Словакия надеялась найти «обходной путь» для своего автопрома.

Теперь издание уточнило, что на настоящий момент продолжают выражать несогласие с этим пакетом Австрия и Словакия. Так, Вена предложила разморозить акции на сумму около €2 млрд в австрийской строительной компании Strabag, чтобы поддержать Raiffeisen Bank International. Российский суд взыскал с Райффайзенбанка €2 млрд из-за срыва продажи доли в Strabag, и Австрия предлагает разморозить ее акции на аналогичную сумму.

EUоbserver узнал о возможной отсрочке санкций из-за трех стран
Политика
Виктор Орбан и Роберт Фицо

На почве разногласий Испания заявила, что ЕС нуждается в «лучшей координации» между своими планами по поэтапному отказу от ископаемого топлива и санкциям против России.

Рассмотрение санкций продолжится либо на встрече министров иностранных дел ЕС 20 октября, либо на саммите ЕС 23 октября, говорится в материале.

19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций против России. В нем предусмотрены санкции против третьих стран за помощь российскому ВПК, отказ от российского сжиженного природного газа к 2027 году, ужесточение экспортного контроля для промышленности России, Индии и Китая. Еврокомиссия также предлагает ввести санкции в отношении 13 россиян и 18 российских юридических лиц.

Москва считает санкции западных стран незаконными. В Кремле отмечали, что ограничения не способны изменить политику Москвы и у российской экономики выработался к ним определенный иммунитет.

Читайте РБК в Telegram.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Венгрия Евросоюз санкции импорт газа
Материалы по теме
Сербская NIS сообщила о начале действия санкций США
Политика
Nova Ekonomija узнала, что сербская NIS снова избежала санкций США
Политика
EUоbserver узнал о возможной отсрочке санкций из-за трех стран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Будущее поддержки: как копайлоты меняют клиентский сервис Радио РБК, 12:48
Специальный налоговый режим для самозанятых сохранят до 2028 года Общество, 12:47
Путин заявил о миллионе работающих в России граждан Таджикистана Политика, 12:44
EUоbserver узнал, что Венгрия перестала защищать импорт российского газа Политика, 12:37
Почему вебинары стали главным инструментом лидогенерацииПодписка на РБК, 12:33
Минобороны сообщило об ударах по хранилищам горючего ВСУ Политика, 12:31
Зачем ретейлу нужен геотрекинг покупателей РБК х МТС Бизнес, 12:30
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:30
Как правильно выбрать обогреватель для дома Недвижимость, 12:25
Мосбиржа назвала дату запуска индекса на Ethereum и его параметры Инвестиции, 12:19
Александра Збруева госпитализировали Общество, 12:17
Полимеры на платформе: как развивается онлайн-торговля в b2b Отрасли, 12:17
Корейская сторона опровергла данные об отказах россиянам во въезде Политика, 12:16
Россияне с начала года ввезли из Японии 150 тыс. подержанных машин Авто, 12:15