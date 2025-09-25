 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

В Венгрии подсчитали убытки из-за отказа от российского газа

Гуйяш: отказ от российского газа обойдется Венгрии в $10 млрд
Сюжет
Война санкций
Венгрия может потерять $10 млрд из-за отказа от российского газа. Глава администрации премьер-министра страны заявил, что энергетическое эмбарго, запланированное на конец 2027 года, представляет для Венгрии угрозу

Отказ от российского газа в рамках разработанного Европейской комиссией плана обойдется Венгрии в 4% ВВП, заявил глава администрации премьер-министра страны Гергей Гуйяш на правительственном брифинге, передает издание Economx.

Гуйяш сослался на расчеты Международного валютного фонда, согласно которым прекращение поставок российских энергоносителей заставит Венгрию понести убытки в размере $10 млрд. Он подчеркнул, что в этом случае энергетическая безопасность Венгрии не может быть гарантирована.

Кроме того, Адриатический нефтепровод, который по задумке европейских властей может стать альтернативой российским поставкам, не выдержит дополнительной нагрузки, отметил глава администрации премьер-министра Венгрии.

Адриатический нефтепровод (Adriatic Pipeline, API) — это трубопровод, предназначенный для транспортировки нефти с Балканского региона в Европу, обходя российские маршруты. Он проходит через Словению, Хорватию и Боснию и Герцеговину, соединяясь с терминалами на Адриатическом море, а затем нефть направляется в итальянские и европейские нефтеперерабатывающие заводы.

Основная цель трубопровода — обеспечить стабильные поставки нефти из Каспийского региона, Средиземноморья и Северной Африки, снизив зависимость Европы от российских источников. Пропускная способность трубопровода составляет около 20–25 млн тонн нефти в год.

Венгрия с начала года получила от России более 5 млрд кубометров газа
Политика
Фото:Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Полный запрет импорта российского газа Евросоюз планирует ввести к концу 2027 года. Это касается как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Для реализации этой меры Еврокомиссия создала «дорожную карту» по уходу от российских энергоресурсов, включая нефть и уран. Глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что запрет на импорт из России должен сохраняться, даже если конфликт на Украине завершится.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что план Евросоюза запретить импорт российских энергоносителей должен быть сорван любым возможным способом. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявлял, что Брюссель движется в «совершенно неверном направлении», и Венгрия на это не согласится.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Евросоюз и многие его страны продолжают враждебную линию против России, ошибочно полагая, что санкции могут повлиять на позицию Москвы. Он отмечал, что Россия успешно справляется с ограничениями.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Венгрия Еврокомиссия санкции Россия газ
