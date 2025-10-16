Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС

Путин отметил снижение потребления газа в Европе на фоне падения промышленного производства, вызванного отказом от энергоносителей из России. При этом растут газовые рынки Азии и Латинской Америки, указал он

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом», — сказал Путин.

Он сослался на данные Евростата, по которым объем промышленного производства в еврозоне в этом июле был ниже среднего показателя 2021-го на 1,2%, и отдельно указал на падение производства в Германии — 6,6% в тот же период.

С падением промышленного производства Путин связал снижение спроса на газ в Европе: по его словам, он на уровне ниже 2019 года, в то время как потребление в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке растет.

Путин отметил, что отказ Европы от покупки газа у России, подрыв трубопроводов «Северных потоков» должны были бы отрезать Россию от традиционных рынков сбыта и ударить по соответствующей отрасли. Газовый экспорт действительно сократился, подтвердил Путин, но уже идет рост, хотя полного восстановления пока не достигнуто.

Европа декларирует намерение полностью отказаться от российских энергоносителей в ближайшие годы. Как сообщил Reuters 8 октября, послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году. 20 октября рассматривать вопрос будут главы МИД стран ЕС.

Согласованный план предусматривает внесение изменений в европейское законодательство и обяжет все страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, разработать национальные программы по отказу от российских энергоносителей. Оба эти государства планы по отказу от российского топлива не поддерживают.