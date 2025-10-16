 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС

Сюжет
Война санкций
Путин отметил снижение потребления газа в Европе на фоне падения промышленного производства, вызванного отказом от энергоносителей из России. При этом растут газовые рынки Азии и Латинской Америки, указал он
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Европейские страны, отказавшись от российских энергоресурсов, столкнулись с падением промышленного производства, снижением конкурентоспособности и ростом цен, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

«Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом», — сказал Путин.

Он сослался на данные Евростата, по которым объем промышленного производства в еврозоне в этом июле был ниже среднего показателя 2021-го на 1,2%, и отдельно указал на падение производства в Германии — 6,6% в тот же период.

С падением промышленного производства Путин связал снижение спроса на газ в Европе: по его словам, он на уровне ниже 2019 года, в то время как потребление в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке растет.

Путин отметил, что отказ Европы от покупки газа у России, подрыв трубопроводов «Северных потоков» должны были бы отрезать Россию от традиционных рынков сбыта и ударить по соответствующей отрасли. Газовый экспорт действительно сократился, подтвердил Путин, но уже идет рост, хотя полного восстановления пока не достигнуто.

ЕС собрался реализовать поставленный под сомнение отказ от газа из России
Политика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Европа декларирует намерение полностью отказаться от российских энергоносителей в ближайшие годы. Как сообщил Reuters 8 октября, послы стран ЕС на закрытой встрече поддержали план отказа от импорта российской нефти и газа к 2028 году. 20 октября рассматривать вопрос будут главы МИД стран ЕС.

Согласованный план предусматривает внесение изменений в европейское законодательство и обяжет все страны ЕС, включая Венгрию и Словакию, разработать национальные программы по отказу от российских энергоносителей. Оба эти государства планы по отказу от российского топлива не поддерживают.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин российская нефть российский газ Европа
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил о сохранении Россией ведущей роли на рынке нефти
Политика
Песков ответил на слова Трампа об «обещании» Индии по российской нефти
Политика
Песков заявил о причастности британцев к атакам на российскую энергетику
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Инвесторы возобновили вложения в фонды денежного рынка Инвестиции, 16:50
Погиб начальник Генштаба йеменских хуситов Мухаммад аль-Гамари Политика, 16:48
Глава НАО рассказала о трансформации региона в условиях «серости и грязи» Политика, 16:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:45
Деньги из бутылки: как инвестировать в вино РБК и СберПервый, 16:42
Путин назвал последствия отказа от российских энергоносителей для ЕС Политика, 16:42
«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС Спорт, 16:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Гладков сообщил о еще четырех пострадавших при ударах дронов Политика, 16:41
Андрей Лихачев, «СберСити» — про умный город для стартапов и будущего Недвижимость, 16:39
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Хуснуллин заявил о рекордной доле льготной ипотеки Недвижимость, 16:33
В Bestune предупредили об отмене скидок у локализованных брендов из-за утильсбора Авто, 16:32
Как промышленная ипотека помогает в импортозамещении Дискуссионный клуб, 16:32
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15