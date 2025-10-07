 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Сюжет
Война санкций
Роберт Фицо
Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

На 18-м Европейском ядерном форуме в Братиславе премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал представленный Еврокомиссией (EK) план RePowerEU, который предполагает полный отказ от газа и нефти из России в ближайшие годы. По словам политика, европейцы таким образом стреляют «себе в колено».

«Я готов спорить с Еврокомиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг», — сказал Фицо. Трансляцию его выступления вел официальный YouTube-канал словацкой партии «Курс — социальная демократия» (SMER).

Политик также назвал угрозой для энергетической безопасности Словакии предложения некоторых европейских политиков запретить вслед за газом и нефтью поставки ядерного топлива из России. Он напомнил, что более 60% электроэнергии в Словакии производится на атомных электростанциях.

Фицо призвал еврочиновников сбросить «антироссийские очки», чтобы принимать решения «более рационально и нормально».

Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем
Политика
Роберт Фицо

В 2022 году ЕК представила план RePowerEU, согласно которому страны Евросоюза должны полностью перестать импортировать нефть и газ из России — это должно произойти к началу 2028 года.

Словакия вместе с Венгрией активно закупают российский газ, который поступает по «Турецкому потоку». Отказ от этих поставок приведет к технологическим проблемам, экономическим потерям и в конечном итоге к замедлению экономического роста двух стран, неоднократно предупреждали их правительства. Фицо даже обещал блокировать новые антироссийские санкции, если RePower EU не будет отложен.

Читайте РБК в Telegram.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Роберт Фицо Словакия Венгрия газ Еврокомиссия санкции против России
Роберт Фицо фото
Роберт Фицо
политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
Материалы по теме
Фицо обсудил с Зеленским атаки на «Дружбу» и пожелал справедливого мира
Политика
Минэнерго США оценило срок замены российского газа в ЕС американским СПГ
Экономика
Reuters узнал предложение ЕК по точной дате запрета российского СПГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
ВС поддержал Козловского в деле о защите чести и достоинства Общество, 16:15
Развивающиеся рынки показали самый масштабный рост с 2009 года Инвестиции, 16:13
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России Политика, 16:12
В СК назвали версию пропажи семьи среди скал в Красноярском крае Общество, 16:09
Криптокомпания Tether выдвинет кандидатов в совет директоров «Ювентуса» Крипто, 16:03
Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Гуляевой Общество, 15:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
«Мусор я или право имею»: на «Маяке» показали мультфильм «На выброс» Life, 15:49
«Ахмат» попросил судейскую комиссию разобрать скандальное удаление Ндонга
РАДИО
 Спорт, 15:47
Росавиация предупредила о потере авиапарками 539 самолетов и вертолетов Бизнес, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:40
Словакия назвала, что передаст Украине в первом пакете помощи за два года Политика, 15:38
Владислав Бакальчук подал в суд иск о порядке общения с детьми Общество, 15:38