Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Роберт Фицо (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

На 18-м Европейском ядерном форуме в Братиславе премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал представленный Еврокомиссией (EK) план RePowerEU, который предполагает полный отказ от газа и нефти из России в ближайшие годы. По словам политика, европейцы таким образом стреляют «себе в колено».

«Я готов спорить с Еврокомиссией сутками, конструктивно и позитивно убеждать, что это абсурдный идеологический шаг», — сказал Фицо. Трансляцию его выступления вел официальный YouTube-канал словацкой партии «Курс — социальная демократия» (SMER).

Политик также назвал угрозой для энергетической безопасности Словакии предложения некоторых европейских политиков запретить вслед за газом и нефтью поставки ядерного топлива из России. Он напомнил, что более 60% электроэнергии в Словакии производится на атомных электростанциях.

Фицо призвал еврочиновников сбросить «антироссийские очки», чтобы принимать решения «более рационально и нормально».

В 2022 году ЕК представила план RePowerEU, согласно которому страны Евросоюза должны полностью перестать импортировать нефть и газ из России — это должно произойти к началу 2028 года.

Словакия вместе с Венгрией активно закупают российский газ, который поступает по «Турецкому потоку». Отказ от этих поставок приведет к технологическим проблемам, экономическим потерям и в конечном итоге к замедлению экономического роста двух стран, неоднократно предупреждали их правительства. Фицо даже обещал блокировать новые антироссийские санкции, если RePower EU не будет отложен.