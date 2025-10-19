Посетителей Лувра эвакуировали после ограбления. Видео
Посетителей Лувра в Париже эвакуировали после ограбления музея, сообщила мэр Парижа Анна Идальго на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Идальго отметила, что муниципальная полиция Парижа, наряду с национальной полицией, полностью мобилизована для эвакуации публики, присутствующей в музее. На кадрах из музея видны собравшиеся толпы людей в здании Лувра, ответственные за эвакуацию показывают им путь к выходу.
По данным главы французского МВД Лорана Нуньеса, ограбление музея совершено за семь минут, злоумышленники украли «бесценные драгоценности». По информации газеты Le Parisien, грабители похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару.
