Общество
0

Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра

Le Parisien: грабители похитили из Лувра девять украшений из коллекции Наполеона
При ограблении Лувра были похищены были ожерелье, брошь, тиара и другие ювелирные украшения, принадлежавшие Наполеону I и императрице, пишет Le Parisien. По информации газеты, грабителей было трое

Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра
Video

При ограблении парижского Лувра были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиара, сообщает газета Le Parisien.

По информации издания, преступники воспользовались ремонтными работами в музее, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Разбив окна, трое мужчин, по предварительным данным, похитили девять предметов из коллекции драгоценностей французского полководца. Источник Le Parisien уточнил, что самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался нетронутым.

BFMTV пишет, что грабители прибыли к зданию музея на скутерах T-Max. Внутрь они проникли со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы. По данным источника RTL в полиции, с собой грабители взяли небольшие цепные пилы. Le Parisien сообщает, что, покинув Лувр, преступники направились в сторону автомагистрали А6.

В Лувре произошло ограбление
Общество
Фото:Florian David / Zuma / Global Look Press

Лувр, основанный Наполеоном, расположен в центре Париже и является одним из самых посещаемых музеев мира. В 2018 году число посетителей Лувра превысило 10 млн человек, что является рекордом.

Галерея Аполлона считается самым богатым залом музея. В ней хранится королевская коллекция драгоценных камней и бриллиантов, оставшихся от французской короны.

Французские власти пока не раскрывали, что именно было украдено из музея. Министр культуры Франции Рашида Дати ранее подтвердила сам факт ограбления и заявила о начале расследования. В заявлении Лувра говорится, что музей будет закрыт ввиду «чрезвычайных обстоятельств». Других деталей учреждение не приводит.

Милена Костерева
Франция Париж Лувр ограбление Наполеон украшения
