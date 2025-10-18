В Госдуме предупредили о схеме мошенничества с предложением работы

Мошенники чаще начали выдавать себя за работодателей и выманивать личные данные — паспорт, ИНН, СНИЛС, данные банковских карт, предлагая фальшивую работу или стажировку. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин, передает «РИА Новости».

Депутат отметил, что в условиях цифровизации труда злоумышленники активно используют электронные письма, соцсети и сайты с вакансиями. Среди распространенных схем — просьбы об оплате «обучения» или «оформления», а также давление на соискателей для передачи данных или денег.

Немкин посоветовал проверять работодателя — смотреть отзывы, сайт, юридический адрес, быть особенно внимательными к вакансиям с высокой зарплатой без опыта, не передавать конфиденциальные данные и не оплачивать «сборы» за трудоустройство, а также пользоваться проверенными платформами.

Он подчеркнул, что настоящие работодатели не требуют денег от соискателей, а основная защита — внимательность самих граждан.

Ранее ТАСС со ссылкой на МВД сообщил, что мошенники начали использовать фейковые приложения для родительского контроля, чтобы получить полный доступ к устройствам пользователей. Так, жертве звонит якобы сотрудник службы безопасности банка и говорит, что устройство ребенка подверглось взлому через мессенджер. Чтобы «защититься», предлагают установить приложение по ссылке. На самом деле это вредоносная программа, которая после установки в том числе похищает личные данные и деньги. После установки иконка приложения скрывается, а удалить его можно только с кодом, который есть у мошенников.