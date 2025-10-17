МВД рассказало о схеме мошенников с переводом денег «по ошибке»

Фото: Владислав Шатило / РБК

В России распространяется новая мошенническая схема, при которой случайный денежный перевод на карту жертвы не ошибка, а продуманный обман. Как сообщает «Вестник киберполиции России», злоумышленники используют такие операции для отмывания денег или последующего шантажа.

Схема работает по двум основным сценариям. После зачисления денег на карту получателю может позвонить неизвестный, который, представившись случайным отправителем, настойчиво попросит вернуть сумму на указанные реквизиты. Если тот совершит обратный перевод, то потеряет собственные средства, так как первоначальный транш вскоре блокируется банком как мошеннический.

Второй вариант развивается, если получатель потратил поступившие деньги. В этом случае ему начинают звонить мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов с обвинениями в финансировании террористической деятельности и под этим предлогом требуют перевести крупную сумму на «безопасный счет» для проверки.

При поступлении подозрительного перевода рекомендуется немедленно проверить баланс карты через официальное приложение или сайт банка, чтобы исключить фальшивые уведомления. Затем необходимо связаться с банком через горячую линию, чат в приложении или отделение для регистрации случая и проверки источника поступления.

Крайне важно не расходовать и не возвращать отправителю поступившие средства по просьбе незнакомцев. Все операции по возврату должны проводиться исключительно через банк, с использованием официальных функций, таких как опция «возврат ошибочного перевода» в приложении. Это позволяет защитить персональные данные и средства клиента. Сспециалисты советуют сохранить всю переписку и записать номера телефонов звонивших для передачи в правоохранительные органы.