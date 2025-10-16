 Перейти к основному контенту
Как защититься от мошенников
0

Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку

Мошенники начали рассылать программы удаленного доступа к онлайн-банку
Сюжет
Как защититься от мошенников

Мошенники стали получать доступ к онлайн-банкам через вредоносные вирусы, замаскированные под видеоархив, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники используют взломанные аккаунты знакомых пользователей, чтобы рассылать файлы с видео, которые на самом деле являются вредоносными. После скачивания на телефон устанавливается программа удаленного доступа к онлайн-банку, благодаря которой мошенники могут украсть сбережения жертвы.

МВД предупредило о росте мошенничества с перегоном машин из-за рубежа
Общество
Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ранее в управлении киберполиции МВД рассказали, что для получения доступа к банку мошенники могут прислать вредоносный ПО Mamont с расширением apk.

Файлы отправляют вместе с вопросом «Это ты на видео?» или текстом «Смотри, там на фото ты!», а после скачивания на телефон устанавливается Mamont, который считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, а также может автоматически пересылать опасный файл всем контактам пользователя.

Благодаря такой схеме злоумышленники могут получить доступ к платежным данным и личной информации жертвы.

Авторы
Теги
Александра Озерова
кибермошенники мошенники компьютерный вирус вирус
