Мошенники начали использовать схему с договорами на газовое оборудование

Фото: Дарья Широкова / РБК

В России участились случаи мошенничества под видом оформления документов на техническое обслуживание газового оборудования. Эта схема связана с изменениями в законодательстве, которые действительно вступили в силу в 2023 году: теперь договоры на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должны заключаться только со специализированной организацией, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Мошенники действуют по отработанному сценарию. Сначала злоумышленник звонит потенциальной жертве и, ссылаясь на новые правила, утверждает, что необходимо срочно переоформить договор на техобслуживание. Для правдоподобности он может сообщить так называемый номер талона на перезаключение договора по газоснабжению и предложить подтвердить его на специальном сайте.

Этот сайт является фишинговым и создан для кражи личных данных. После ввода контактной информации на экране появляется уведомление о якобы отправленном СМС-сообщении с кодом. Затем мошенники перезванивают и просят владельца телефона продиктовать этот код.

Дальше жертве звонят новые мошенники, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов или других ведомств. Они сообщают об угрозе утраты денежных средств и настоятельно рекомендуют перевести все накопления на специальный безопасный счет, который на самом деле контролируют преступники.

В МВД призывают граждан быть бдительными. В случае поступления подобных звонков или сообщений специалисты советуют не вступать в диалог с подозрительными абонентами, а сразу же положить трубку и позвонить в полицию.

Ранее в Мособлгазе рассказали, как отличить мошенника от настоящего работника коммунальных служб. Чаще всего под их видом злоумышленники пытаются продать гражданам какое-либо оборудование либо навязывают свои услуги. Пожилым людям они пытаются продать оборудование по цене, в разы превышающей его фактическую стоимость, ссылаясь при этом на несуществующие «постановления» и «распоряжения», отмечают в компании.

Как правило, мошенники настаивают на оплате товаров или услуг сразу. Для того, чтобы проверить, действительно ли человек работает в коммунальных службах, следует позвонить в районную эксплуатационную службу и уточнить информацию.