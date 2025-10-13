Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Мошенники начали использовать новую схему обмана в мессенджере Telegram, создавая ники в виде номеров телефонов силовых структур для запугивания россиян. Об этом на полях форума «Финополис» рассказал технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов, его цитирует «РИА Новости».

«Создают ник из цифр, похожий на номер телефона. Во время звонка потенциальной жертве они спрашивают: «Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?», «Вы видите номер телефона на экране сейчас». Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере», — объяснил Иванов.

Подлинность якобы официального номера злоумышленники предлагают проверить в интернете. Когда пользователь обнаруживает на официальном сайте совпадение цифр, мошенники переходят к запугиванию. Они убеждают потенциальную жертву в совершении правонарушения, как правило, связанного с денежным переводом.

В качестве «доказательств» мошенники могут прислать pdf-файл с информацией о деле. В документе действительно могут быть личные данные жертвы, включая фото, предупредил Иванов. Если человек отвечает, что лично он никаких средств не переводил, мошенники начинают убеждать, что перевод сделал сотрудник банка, который имел доступ к счетам.

«В конечном итоге злоумышленники попытаются убедить жертву, что деньги надо оперативно перевести на некий безопасный счет. Если жертва начнет выполнять требования злоумышленников, ее деньги получат мошенники», — уточнил Иванов.

Накануне МВД предупредило о мошеннических телеграм-ботах для инвестиций: злоумышленники используют бот, который имитирует проведение сделок и рост дохода от них.