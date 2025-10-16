Кремль рассказал, кто предложил провести саммит Путина и Трампа в Венгрии
Президент США Дональд Трамп первым предложил провести личную встречу в Будапеште в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.
«Будапешт первым упомянул Трамп, и наш президент поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», — сказал Ушаков.
Трамп и Путин созвонились вечером 16 октября. По окончании беседы Трамп назвал ее продуктивной и сообщил, что лидеры договорились провести саммит в Будапеште, чтобы обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине. Перед саммитом должна состояться встреча высокопоставленных советников России и США, место и точную дату Трамп не уточнил.
Как позже сообщил Ушаков, Трамп во время беседы с Путиным многократно говорил о необходимости установления мира на Украине.
