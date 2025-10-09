 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В МИД России заявили о нежелании Киева устранять первопричины конфликта

Галузин сообщил об отсутствии желания Киева устранять первопричины кризиса
Сюжет
Военная операция на Украине
Со стороны Украины не ощущается стремления устранять первопричины конфликта, поэтому позитивный импульс после встречи Путина и Трампа «оказался выхолощенным», заявил Галузин. По его словам, контакты между делегациями продолжаются
Михаил Галузин
Михаил Галузин (Фото: МИД России)

Контакты между российской и украинской делегациями поддерживаются, но Москва не чувствует желания Киева устранять первопричины конфликта. Об этом РБК заявил замглавы МИД России, член российской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Галузин.

«Контакты между делегациями, конечно же, поддерживаются, и вы правы, что удается продолжать обмен военнопленными, удается продолжать возвращение незаконно удерживаемых на Украине российских гражданских лиц. Вы знаете, что десять жителей Курской области, в частности, были возвращены», — сказал он.

Однако Галузин отметил, что «позитивный импульс», который был придан встречей на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «оказался выхолощенным». «Во многом это происходит из-за того, что не чувствуем с украинской стороны серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса путем устранения его первопричин», — уточнил он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков накануне, 8 октября, также заявил, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после саммита российского и американского президентов на Аляске, оказался исчерпан. «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он.

В мае состоялись первые после почти трехлетнего перерыва переговоры России и Украины. Кроме высказанного намерения продолжать работать для прекращения огня стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Его разделили на три этапа: 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, 24 и 25 мая — по 307 и 303 пленных соответственно. В августе новый этап урегулирования оказался связан со встречей Путина и Трампа в Анкоридже. Оба лидера положительно оценивали итоги встречи, российский президент назвал их «полезными». При этом сторонам не удалось достигнуть сделки по украинскому урегулированию, которое они обсуждали.

После второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Москва и Киев договорились провести обмен тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет. Первые этапы этих обменов прошли 9, 10 и 12 июня, число участников страны не раскрывали. К 16 июня Москва также передала Киеву тела более 6 тыс. украинских военнослужащих и получила 78 тел погибших российских солдат. Третий раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 23 июля. После них стороны провели еще несколько обменов: 19 августа и 18 сентября — телами, 23 июля, 14 и 24 августа, а также 2 октября — пленными.

2 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с подконтрольных Украине территорий в рамках обмена вернулись десять жителей региона.

