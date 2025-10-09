В МИД России заявили о нежелании Киева устранять первопричины конфликта

Со стороны Украины не ощущается стремления устранять первопричины конфликта, поэтому позитивный импульс после встречи Путина и Трампа «оказался выхолощенным», заявил Галузин. По его словам, контакты между делегациями продолжаются

Михаил Галузин (Фото: МИД России)

Контакты между российской и украинской делегациями поддерживаются, но Москва не чувствует желания Киева устранять первопричины конфликта. Об этом РБК заявил замглавы МИД России, член российской делегации на переговорах в Стамбуле Михаил Галузин.

«Контакты между делегациями, конечно же, поддерживаются, и вы правы, что удается продолжать обмен военнопленными, удается продолжать возвращение незаконно удерживаемых на Украине российских гражданских лиц. Вы знаете, что десять жителей Курской области, в частности, были возвращены», — сказал он.

Однако Галузин отметил, что «позитивный импульс», который был придан встречей на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, «оказался выхолощенным». «Во многом это происходит из-за того, что не чувствуем с украинской стороны серьезного стремления искать пути урегулирования украинского кризиса путем устранения его первопричин», — уточнил он.

Замглавы МИД России Сергей Рябков накануне, 8 октября, также заявил, что импульс по урегулированию конфликта на Украине, появившийся после саммита российского и американского президентов на Аляске, оказался исчерпан. «К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников «войны до последнего украинца», прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал он.

В мае состоялись первые после почти трехлетнего перерыва переговоры России и Украины. Кроме высказанного намерения продолжать работать для прекращения огня стороны договорились об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Его разделили на три этапа: 23 мая Москва и Киев передали друг другу по 270 военных и по 120 гражданских, 24 и 25 мая — по 307 и 303 пленных соответственно. В августе новый этап урегулирования оказался связан со встречей Путина и Трампа в Анкоридже. Оба лидера положительно оценивали итоги встречи, российский президент назвал их «полезными». При этом сторонам не удалось достигнуть сделки по украинскому урегулированию, которое они обсуждали.

После второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня Москва и Киев договорились провести обмен тяжелоранеными военными и пленными в возрасте до 25 лет. Первые этапы этих обменов прошли 9, 10 и 12 июня, число участников страны не раскрывали. К 16 июня Москва также передала Киеву тела более 6 тыс. украинских военнослужащих и получила 78 тел погибших российских солдат. Третий раунд переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 23 июля. После них стороны провели еще несколько обменов: 19 августа и 18 сентября — телами, 23 июля, 14 и 24 августа, а также 2 октября — пленными.



2 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с подконтрольных Украине территорий в рамках обмена вернулись десять жителей региона.