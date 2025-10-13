 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Вучич обратился к сербам после обсуждения с Москвой санкций США

Сюжет
Война санкций
Сербский президент пообещал гражданам, что в республике не разразится серьезный экономический кризис. Он отметил, что Москва «поняла послание» Белграда
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич назвал искренней и конструктивной свою встречу с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой «Газпром нефти» Александром Дюковым о работе нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) в условиях санкций США. Слова сербского лидера передает Blic.

«Время непростое, и нам предстоит нелегкое бремя, но я могу сказать гражданам Сербии: дефицита нефти, нефтепродуктов и серьезного энергетического кризиса в Сербии не будет! Граждане, будьте спокойны, государство на вашей стороне», — сказал Вучич.

Он добавил: «Наши российские друзья поняли наше послание. Мы поняли, в чем заключаются их интересы, и мы сделаем все необходимое с точки зрения тактики и стратегии».

Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе
Политика
Александр Вучич

В начале октября Вучич отмечал, что из-за санкций против NIS Сербию ждут «тяжелые последствия». Сербский президент подчеркивал готовность Вашингтона отложить санкции при условии национализации компании, однако он не хочет идти на этот шаг. В прошлом президент допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

США ввели санкции против NIS в январе еще при администрации Джо Байдена. Причиной стало наличие в компании российской доли. С тех пор Вашингтон шесть раз переносил введение ограничений, но 9 октября компания сообщила, что они вступили в силу. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей 29,87%.

Венгрия пообещала увеличить поставки нефти в Сербию после санкций США
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

Москва считает незаконными западные санкции и требует их отмены. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что американские санкции против NIS были введены в период массовых протестов в Сербии, что, по его мнению, является намеренным шагом США.

Персоны
Валерия Доброва
Сербия NIS санкции США
Александр Вучич
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
