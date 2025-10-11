Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе

Сербские власти рассчитывали, что контракт с Россией продлится минимум до мая 2026 года, но сейчас поставки газа согласованы до конца 2025 года. Вучич назвал такие условия «плохим сигналом во всех отношениях»

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Сербская сторона разочарована, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Белград рассчитывал, что контракт с Москвой продлится минимум до мая 2026 года.

Ранее сегодня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что контракт с Россией на поставку газа будет продлен до конца 2025 года. Она отметила, что договоренности были достигнуты по итогам визита директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича в Санкт-Петербург.

«Я разговаривал с Баятовичем, который был в Санкт-Петербурге. Нам предложили газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас, ведь мы должны были закрыть контракт к маю. <…> Это плохой сигнал для меня во всех отношениях», — сказал Вучич изданию Informer.

По мнению Вучича, ограниченный срок продления договора о поставках связан с сербской нефтяной компанией NIS, которая оказалась под санкциями США. «Почему до Нового года? Логика простая, и не хочу скрывать, потому что они нам хотят этим сказать, что если мы начнем национализацию NIS или чего-то другого, то они перекроют газ 31 декабря. Для меня это очень, очень плохой сигнал во всяком смысле», — подчеркнул он.

Санкции против NIS, которая на 44,85% принадлежит российской «Газпром нефти», США вводили поэтапно. В конце сентября Вашингтон в последний раз отложил вступление в силу ограничительных мер — они начали действовать 8 октября. Ранее сроки неоднократно переносились с целью минимизации последствий для энергорынка региона. План дальнейшей работы вокруг NIS российская и сербская стороны планируют обсудить в понедельник, 13 октября. По словам Джедович-Ханданович, в Белград приедут глава «Газпром нефти» Александр Дюков и замминистра энергетики России Павел Сорокин, которые встретятся с Александром Вучичем.

Российский газ в Сербию поступает через продолжение газопровода «Турецкий поток», который проходит через территорию Болгарии. Контракт был подписан в 2012 году. В мае 2025 года Россия и Сербия продлили соглашение о поставках российского газа в объеме 6,1 млн куб. м в сутки до 30 сентября.

В сентябре Александр Вучич на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил добавить гибкость в новый договор о поставках газа. Директор «Сербиягаз» отмечал, что срок действия нового газового договора может составить не менее трех лет, его точные условия пока неизвестны.