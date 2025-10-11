 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе

Вучич: Сербия разочарована предложением России по договору о поставках газа
Сербские власти рассчитывали, что контракт с Россией продлится минимум до мая 2026 года, но сейчас поставки газа согласованы до конца 2025 года. Вучич назвал такие условия «плохим сигналом во всех отношениях»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Сербская сторона разочарована, что предложение по продлению договора о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года, заявил президент Сербии Александр Вучич. Белград рассчитывал, что контракт с Москвой продлится минимум до мая 2026 года.

Ранее сегодня министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что контракт с Россией на поставку газа будет продлен до конца 2025 года. Она отметила, что договоренности были достигнуты по итогам визита директора компании «Сербиягаз» Душана Баятовича в Санкт-Петербург.

«Я разговаривал с Баятовичем, который был в Санкт-Петербурге. Нам предложили газовый контракт до Нового года, и я сказал, что это очень разочаровывающая новость для нас, ведь мы должны были закрыть контракт к маю. <…> Это плохой сигнал для меня во всех отношениях», — сказал Вучич изданию Informer.

Вучич заявил о «тяжелых последствиях» для Сербии из-за санкций против NIS
Политика
Александр Вучич

По мнению Вучича, ограниченный срок продления договора о поставках связан с сербской нефтяной компанией NIS, которая оказалась под санкциями США. «Почему до Нового года? Логика простая, и не хочу скрывать, потому что они нам хотят этим сказать, что если мы начнем национализацию NIS или чего-то другого, то они перекроют газ 31 декабря. Для меня это очень, очень плохой сигнал во всяком смысле», — подчеркнул он.

Санкции против NIS, которая на 44,85% принадлежит российской «Газпром нефти», США вводили поэтапно. В конце сентября Вашингтон в последний раз отложил вступление в силу ограничительных мер — они начали действовать 8 октября. Ранее сроки неоднократно переносились с целью минимизации последствий для энергорынка региона.

План дальнейшей работы вокруг NIS российская и сербская стороны планируют обсудить в понедельник, 13 октября. По словам Джедович-Ханданович, в Белград приедут глава «Газпром нефти» Александр Дюков и замминистра энергетики России Павел Сорокин, которые встретятся с Александром Вучичем.

Российский газ в Сербию поступает через продолжение газопровода «Турецкий поток», который проходит через территорию Болгарии. Контракт был подписан в 2012 году. В мае 2025 года Россия и Сербия продлили соглашение о поставках российского газа в объеме 6,1 млн куб. м в сутки до 30 сентября.

В сентябре Александр Вучич на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил добавить гибкость в новый договор о поставках газа. Директор «Сербиягаз» отмечал, что срок действия нового газового договора может составить не менее трех лет, его точные условия пока неизвестны.

Читайте РБК в Telegram.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Сербия Россия Александр Вучич Владимир Путин газ
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Венгрия пообещала увеличить поставки нефти в Сербию после санкций США
Политика
Сербия передала на гуманитарную помощь Курской области ₽472 млн
Политика
Сербская NIS сообщила о начале действия санкций США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 94,94 (-0,74) Инвестиции, 09 окт, 17:05 Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 81,55 (-0,39) Инвестиции, 09 окт, 17:05
В МХТ назвали дату похорон Нины Гуляевой Общество, 17:04
Костромской «Спартак» продлил серию без поражений в Первой лиге до 13 игр Спорт, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Главу района в Ленобласти задержали по делу о взятке в 1 млн руб. Общество, 16:58
Власти Бельгии допустили введение военных в Брюссель Политика, 16:49
Медведев проиграл 54-й ракетке мира в полуфинале «Мастерс» в Шанхае Спорт, 16:42
На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута Общество, 16:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ЦБ проработает механизм для заработка банков на цифровом рубле Финансы, 16:34
Чемпион КХЛ «Локомотив» впервые за 4 сезона проиграл «Трактору» в гостях Спорт, 16:27
Байден начал новый курс лечения в борьбе с раком Общество, 16:22
Вучич выразил разочарование из-за сроков договора о российском газе Политика, 16:20
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Соболенко упустила победу в полуфинале «тысячника» WTA в Ухане Спорт, 16:12