Политика⁠,
0

Венгрия пообещала увеличить поставки нефти в Сербию после санкций США

Сийярто: Венгрия увеличит поставки нефти в Сербию из-за санкций против NIS
Фото: Janos Kummer / Getty Images
Фото: Janos Kummer / Getty Images

Венгерская нефтегазовая группа MOL увеличит объемы поставок топлива в Сербию, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Tanjug. Решение принято после введения санкций США против сербской нефтяной компании NIS, которая контролируется «Газпром нефтью». 

«Поскольку MOL играет важную роль в снабжении Сербии нефтью и топливом, наши сербские друзья могут рассчитывать на увеличение поставок от компании MOL», — сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). При этом он подчеркнул, что дополнительные объемы от венгерской компании «не смогут полностью заменить недостаток поставок из Хорватии».

Необходимость перестройки логистических цепочек возникла после того, как 9 октября хорватский оператор Адриатического нефтепровода JANAF официально уведомил о прекращении транспортировки нефти для NIS. В заявлении компании говорится: «JANAF в четверг получила информацию о том, что сербская компания NIS не получила лицензию, необходимую для продолжения работ в рамках контракта по транспортировке нефти, в силу этого с 8 октября выполнение контракта более невозможно».

Хорватия предложила выкупить «Нефтяную промышленность Сербии»
Политика
Фото:Marko Djurica / Reuters

В NIS после введения американских санкций заявили, что примут все необходимые меры для осуществления бесперебойной работы и продаж топлива клиентам. Компания продолжает диалог с Министерством финансов США о запросе на исключение из санкционного списка SDN, но признает, что это «длительный и сложный процесс».

Санкции против NIS, которая на 44,85% принадлежит «Газпром нефти», вводились США поэтапно. В конце сентября Вашингтон в последний раз перенес начало применения ограничительных мер с 1 на 8 октября 2025 года. Ранее сроки неоднократно откладывались для минимизации воздействия на энергорынок региона.

География деятельности NIS включает сеть из более чем 400 АЗС в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. Структура акционерного капитала компании включает:

  • «Газпром нефть» — 44,85%;
  • правительство Сербии — 29,87%;
  • АО «Интэлидженс» (под управлением «Газпром капитала») — 11,3%;
  • ПАО «Газпром» — 1 акция;
  • миноритарные акционеры.

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Венгрия санкции нефть Сербия США NIS
Прямой эфир
