Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США согласятся отложить санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) лишь при условии национализации, однако он не намерен идти на этот шаг. Об этом президент сказал в эфире телеканала «Pink».

«Больше нет возможностей отсрочить санкции. Остается только один вариант: если бы я сказал: «Возможно, завтра я попрошу о национализации имущества», — это последнее, что я бы сказал, но я этого не хочу», — заявил Вучич.

Он добавил, что в стране ожидается «много проблем» с газом, заявив, что власти страны пытаются найти решение уже десять месяцев.

Ранее Вучич заявил, что санкции США против российско-сербской нефтяной компании NIS, ранее отложенные до 26 сентября, вступают в силу 1 октября. Тогда же сербский лидер понадеялся, что до 1 октября «произойдет чудо», однако предрек «тяжелую зиму» для страны.

США ввели санкции против NIS в январе, при администрации Джо Байдена. Причиной стало наличие в компании российской доли. С тех пор Вашингтон шесть раз переносил введение ограничений в отношении компании, в последний раз — в августе. Тогда отсрочку продлили до 26 сентября. Позже RTS сообщило о продлении отсрочки до 8 октября.

Москва считает незаконными западные санкции и требует их отмены.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах, занимающаяся разведкой, добычей и переработкой нефти и природного газа. Компания владеет нефтеперерабатывающим заводом в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. «Газпром нефти» принадлежит 44,8% акций NIS, правительству Сербии — 29,8%, а остальные бумаги находятся у миноритарных акционеров. В сентябре NIS сообщила, что 11,3% акций компании, принадлежавшие ПАО «Газпром», «на основании договора о безвозмездной уступке/передаче акций акционерного общества» перешли к АО «Интэлидженс». Как писал «Интерфакс», эта организация находится под управлением ООО «Газпром капитал». У ПАО «Газпром» в прямом владении осталась одна акция NIS.