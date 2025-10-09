Вучич заявил о «тяжелых последствиях» для Сербии из-за санкций против NIS

Вучич назвал вступление в силу санкций против NIS «плохой новостью», которая может иметь «тяжелые последствия» для страны. Компания объявила о начале их действия утром 9 октября

Александр Вучич (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Из-за санкций США против нефтяной компании NIS Сербию ждут «тяжелые последствия». Об этом заявил президент страны Александр Вучич, его слова приводит издание Blic.

«Это плохая новость для нашей страны, как и ожидалось... Должен отметить, что случившееся не направлено против отдельных лиц и не касается деятельности одной компании, но будет иметь тяжелые последствия для страны и затронет каждого гражданина», — сказал Вучич.

Он добавил, что этот вопрос продолжит обсуждаться с США, а также что реакция Москвы «все еще ожидается».

«Сегодня утром мы также говорили с послом России. NIS может работать без поставок нефти до 1 ноября», — сказал он.

Утром 9 октября NIS заявила о вступлении в силу американских санкций. Компания отметила, что пока так и не получила специальную лицензию Министерства финансов США, которая необходима для бесперебойного ведения операционной деятельности.

«Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) — ведущая энергетическая компания Балканского региона, специализирующаяся на разведке, добыче и переработке нефти и природного газа. В ее собственности находится нефтеперерабатывающий завод в городе Панчево недалеко от Белграда, а также сеть более чем из 400 автозаправочных станций. «Газпром нефти» принадлежит доля в компании 44,85%, «Газпрому» — 11,3%, а Сербии — 29,87%.

Санкции против NIS ввели в начале января 2025 года, когда США потребовали от Сербии полностью исключить российское участие в компании. Сразу применять санкции Соединенные Штаты не стали, неоднократно перенося срок их действия. 8 октября Nova Ekonomija писала, что США отложили санкции против энергокомпании как минимум на неделю, до этого рестрикции откладывались шесть раз. Вучич сообщил, что Белград готов выкупить российскую долю, но отметил, что власти не будут принимать никаких мер без согласования с Москвой.

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что американские санкции против NIS были введены в период массовых протестов в Сербии, что, по его мнению, является намеренным шагом США. Он отметил, что сбой в работе компании может вызвать рост цен на горючее и перебои с поставками, что способно усилить социальное недовольство.

Вучич и президент России Владимир Путин встретились в Пекине 2 сентября. «Мы сегодня являемся единственной страной Европы, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, и мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш нейтралитет», — сказал сербский лидер, комментируя итоги встречи.