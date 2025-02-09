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Война санкций ,  
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Посол увидел связь протестов в Сербии с санкциями США

Посол Боцан-Харченко: санкции США против NIS связаны с протестами в Сербии
Сюжет
Война санкций
В Сербии продолжаются протесты из-за гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале. Посол России посчитал, что США намеренно выдвинули требования к Белграду насчет Москвы именно в этот период
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Американские санкции против сербской нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) намеренно введены в период массовых протестов в Сербии, заявил «РИА Новости» российский посол Александр Боцан-Харченко.

«Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные. Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением», — рассказал дипломат.

Боцан-Харченко обратил внимание на приближение весны и спрогнозировал, что недовольство возникнет у разных слоев населения, которые могут присоединиться к демонстрациям протеста «уже со своими требованиями и повесткой».

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. Крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и «Газпром» (56,15%) и Сербия (29,87%).

США потребовали сократить долю российских компаний до нуля, чтобы избежать рисков стратегического партнерства и не допустить ввода санкций. Крайний срок — 25 февраля. Сербский президент Александр Вучич выражал надежду, что администрация Дональда Трампа «услышит голос» Сербии. В сербском правительстве обещали не принимать никаких мер в отношении NIS без согласования с Россией.

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Политика
Акция&nbsp;протеста против&nbsp;правительства&nbsp;в Белграде, Сербия, 27 января 2025 года

Массовые протесты в Сербии продолжаются около трех месяцев, они начались в связи с трагедией во втором по величине городе республики Нови-Саде. Там 1 ноября погибли 15 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале. Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции здания, на которую потратили €16 млн. Участники протестов требуют судить виновных по статьям «убийство» и «коррупция».

В конце января в отставку ушел сербский премьер Милош Вучевич, который с 2012-го по 2022-й возглавлял Нови-Сад. Президент Александр Вучич объяснил акции протеста с влиянием Запада и желанием устроить цветную революцию и говорил о готовности организовать референдум о доверии главе государства.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
NIS Сербия санкции США протесты
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