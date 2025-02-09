Посол увидел связь протестов в Сербии с санкциями США
Американские санкции против сербской нефтегазовой компании NIS (Naftna industrija Srbije) намеренно введены в период массовых протестов в Сербии, заявил «РИА Новости» российский посол Александр Боцан-Харченко.
«Не случайно этот удар наносится именно в период нарастания протестов, социального волнения, поскольку сбой в работе компании, естественно, означает дополнительные трудности, не только экономические, но и социальные. Я имею в виду рост цен на горючее или какие-то перебои со снабжением», — рассказал дипломат.
Боцан-Харченко обратил внимание на приближение весны и спрогнозировал, что недовольство возникнет у разных слоев населения, которые могут присоединиться к демонстрациям протеста «уже со своими требованиями и повесткой».
NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС. Крупнейшие акционеры — «Газпром нефть» и «Газпром» (56,15%) и Сербия (29,87%).
США потребовали сократить долю российских компаний до нуля, чтобы избежать рисков стратегического партнерства и не допустить ввода санкций. Крайний срок — 25 февраля. Сербский президент Александр Вучич выражал надежду, что администрация Дональда Трампа «услышит голос» Сербии. В сербском правительстве обещали не принимать никаких мер в отношении NIS без согласования с Россией.
Массовые протесты в Сербии продолжаются около трех месяцев, они начались в связи с трагедией во втором по величине городе республики Нови-Саде. Там 1 ноября погибли 15 человек в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале. Бетонная конструкция рухнула всего через четыре месяца после завершения реконструкции здания, на которую потратили €16 млн. Участники протестов требуют судить виновных по статьям «убийство» и «коррупция».
В конце января в отставку ушел сербский премьер Милош Вучевич, который с 2012-го по 2022-й возглавлял Нови-Сад. Президент Александр Вучич объяснил акции протеста с влиянием Запада и желанием устроить цветную революцию и говорил о готовности организовать референдум о доверии главе государства.
Читайте РБК в Telegram.
Аэропорт Сухума принял первый за более чем 30 лет пассажирский лайнер. Видео
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз России
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спецпосланник Трампа оценил санкции против России «всего лишь на тройку»
Десятки Jaguar нашли на кладбище машин в Великобритании. Фото
Новые правила покупки жилья за маткапитал. Что изменилось
РБК запускает винный салон. Расписание
ЦБ назвал самый доходный актив в рублях по итогам 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
В МГУ назвали две главные проблемы зумеров
Депутата генерала Гурулева предложили вывести из комитета по обороне
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин