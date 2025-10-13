 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Медведев допустил, что поставка «Томагавков» «плохо кончится» для Трампа

Медведев: поставка «Томагавков» может плохо кончиться для самого Трампа
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk может привести к опасным последствиям для всего мира, в том числе для президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев.

Он уточнил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», при этом пуск будет проводить не Украина, а США. «Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал Медведев.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин пойдет на урегулирование конфликта на Украине.

«Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует, для него это плохо кончится», — пригрозил Трамп.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

Во время телефонной беседы 11 октября Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщило ранее издание Axios со ссылкой на источники. Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по Tomahawk, но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать.

Трамп заявил, что может обсудить поставку Tomahawk Киеву с Путиным
Политика
Запуск ракеты Tomahawk

Президент Владимир Путин называл «понтажом» разговоры о ракетах Tomahawk для Украины. Задающий ему вопрос журналист оговорился и использовал слово «понтаж» вместо «шантаж».

«Говорят даже о том, что это такая некая форма понтажа… шантажа», — сказал журналист.

«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал Путин.

Он также отметил, что в случае передачи Tomahawk Киеву, Россия усилит свои системы ПВО.

В МИД России призывали Белый дом и Пентагон «трезво, здраво, ответственно подойти» к ситуации с поставками Tomahawk Украине. Там также подчеркнули, что применение таких систем возможно «только с прямым задействованием американского персонала».

Дмитрий Медведев Дональд Трамп Tomahawk военная помощь Украина США Россия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
