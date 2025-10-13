 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Киевом

Трамп: Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной
Военная операция на Украине

Российский президент Владимир Путин пойдет на урегулирование украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.

«Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — пригрозил Трамп.

Трамп рассказал внучке о своих планах по России и Украине
Политика

Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что «политическую волю» к продолжению переговоров сохраняет президент США, а Европа и Украина этого не хотят, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

