Трамп заявил, что Путин пойдет на урегулирование конфликта с Киевом
Российский президент Владимир Путин пойдет на урегулирование украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами на борту своего самолета.
«Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует — для него это плохо кончится», — пригрозил Трамп.
Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. Однако Москва делает вывод, что «политическую волю» к продолжению переговоров сохраняет президент США, а Европа и Украина этого не хотят, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
