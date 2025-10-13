 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что может обсудить поставку Tomahawk Киеву с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, заявил, что мог бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным передачу ракет Tomahawk Украине. Аудиозапись опубликовал Белый дом.

«Они (Украина. — РБК) бы хотели получить Tomahawk. Это эскалация. <...> Я думаю, что мог бы обсудить это с Россией. <...> Я бы сказал ему (Путину. — РБК): если этот конфликт не будет урегулирован, я передам Украине ракеты Tomahawk», — сказал Трамп.

Зеленский назвал возможные цели для ракет Tomahawk в России
Политика

Кремль подчеркивал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на напряженность. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, утрата импульса в урегулировании российско-украинского конфликта вызвана серьезной паузой в диалоге с США по Украине.

В начале октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставках Tomahawk Киеву. Кремль предупредил, что такой шаг станет «серьезным витком эскалации». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема возможных поставок Украине Tomahawk вызывает у Москвы серьезную обеспокоенность.

Москва осуждает любую военную помощь Украине. Российский президент Владимир Путин считает, что передача ракет Украине не изменит соотношение сил на поле боя, так как Россия будет их сбивать. Он подчеркнул, что применять это вооружение без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно, что навредит отношениям Москвы и Вашингтона. В ответ на возможные поставки Украине Россия укрепит средства противовоздушной обороны, пообещал Путин.

«Там цена жизни — ноль» — Саралиев об обмене пленными

Дуров заявил об истекающем времени на «спасение свободного интернета»

Европарламент принял решение насчет вотумов недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Путин поспорил с Пашиняном об объеме товарооборота. Видео

Путин рассказал о новом оружии, которое проходит испытания

Власти Испании отреагировали на слова Трампа, который предложил «выкинуть» страну из НАТО

